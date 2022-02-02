Многодетная семья в 2026: что дает статус, какие выплаты и льготы положены

МОСКВА — РИА Новости. Многодетные семьи в России вправе рассчитывать на различные льготы и меры поддержки, ведь воспитание детей требует не только внимания и заботы, но и значительных финансовых расходов. Какие семьи в нашей стране признаются многодетными, как получить данный статус и полагающиеся в связи с ним выплаты, до какого моменты действуют льготы — в материале РИА Новости.

Какая семья считается многодетной: федеральные и региональные критерии

Основное определение семей, которые подпадают под статус многодетных, прописано в Указе президента от 23 января 2024 г. № 63 “О мерах социальной поддержки многодетных семей”.

Перечень льгот и мер поддержки также устанавливается на федеральном уровне соответствующими правовыми документами, однако регионы вправе предусмотреть для жителей дополнительные преференции.

Сколько детей должно быть и до какого возраста действует статус

На звание “многодетная семья” (и положенные обладателям данного статуса льготы и выплаты) по действующему законодательству вправе претендовать граждане, на воспитании у которых находятся трое и более детей. При этом в соответствующем Указе также уточняется, что пользоваться данными мерами поддержки семьи смогут до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет (или же 23 года в том случае, если он или она получает образование очно).

Требуется ли постоянная регистрация и совместное проживание

Еще одно важное условие для получение статуса многодетной семьи в России — наличие постоянной регистрации по крайней мере у одного из родителей. Также необходимо учитывать, что право на региональные льготы действует для конкретной семьи до тех пор, пока она проживает на территории данного субъекта. При переезде оно теряется, и родителям придется узнавать, на какие льготы, компенсации и прочие меры поддержки они могут претендовать на новом месте.

Как семье получить статус многодетной: пошаговая инструкция

Получить удостоверение многодетной семьи можно в бумажном виде, либо оформить электронный документ.

"Удостоверение многодетной семьи — это документ, который подтверждает право на получение льгот. Визуально он представляет собой зеленую книжку размером с паспорт, в ней записаны данные родителей и детей. Его оформляют бесплатно", — говорит кандидат юридических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Но в обоих случаях россиянам необходимо выполнить несколько шагов и собрать определенный комплект документов.

Документы для оформления удостоверения многодетной семьи

По словам Оксаны Васильевой, в первую очередь претендентам на звание многодетная семья необходимо подготовить соответствующее заявление. К нему нужно приложить и документы, точный список которых может варьироваться в зависимости от конкретного региона, в котором проживает семья.

Среди обязательных документов, которые потребуются от родителей для получения удостоверения, значатся:

паспорта родителей (либо аналогичный документ усыновителей, попечителей или опекунов);

свидетельства о рождении всех воспитывающихся в семье детей (либо те документы, которые будут служить подтверждением факта усыновления);

паспорта детей, достигших возраста 14 лет;

свидетельство о заключении брака (либо документ об его расторжении, если родители состоят в разводе);

справка об обучении (если один или несколько детей в возрасте от 18 до 23 лет учатся очно);

документ, в каком регионе зарегистрированы родители и дети.

В некоторых регионах для оформления удостоверения могут потребоваться и дополнительные документы.

Как подать заявление

Для получения удостоверения вовсе не обязательно лично посещать соответствующее ведомство. Пакет необходимых для этого документов (вместе с подготовленным заявлением) разрешается подать через МФЦ либо воспользоваться для этого соответствующими функциями на Госуслугах (это возможно при наличии у гражданина подтвержденной учетной записи).

Заявление при этом также можно заполнить на Госуслугах в электронной форме . После успешной проверки всех сведений в разделе “Семья” можно найти вкладку “Статус многодетной семьи” и направить запрос на получение документа в электронном виде. В данном случае удостоверение будет представлять собой QR-код с зашифрованными сведениями (состав семьи, перечень положенных мер поддержки и срок их действия, а также другая информация).

"Присвоение льготного статуса многодетной семьи в Москве осуществляется исключительно через официальный сайт мэра , где есть соответствующая государственная услуга ", — говорит юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.

Какие выплаты положены многодетным семьям в 2026 году

Многодетные российские семьи могут претендовать на получение целого ряда льгот и выплат, причем как действующих на территории всей страны, так и предназначенных для жителей конкретного региона.

Федеральные выплаты

Одной из самых востребованных мер поддержки в России остается материнский капитал. Если семья не получала его на первого или второго ребенка, есть возможность оформить маткапитал на третьего малыша. Обязательное условие — и ребенок, и его родители на момент появления сына или дочери на свет должны быть гражданами РФ.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2026 года — 974 189 рублей.

Если родители прежде получали федеральный маткапитал на второго ребенка, то за третьего малыша они могут получить доплату (ее размер с 1 февраля 2026 года составляет 236 984 рубля).

Положена россиянам и единовременная выплата при рождении ребенка, которую вправе получить один из родителей, который официально работает (преимущество в данном случае зачастую отдается матери). Размер выплаты — 26 941 рубль.

Также действуют ежемесячные выплаты. Среди них — ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, размер которого на начало 2026 года варьируется от 10 103,83 рубля до 68 995,48 рубля.

Региональные пособия

В различных регионах России для многодетных семей нередко вводят особые льготы или меры поддержки, а также различаться суммы по отдельным выплатам.

Так, жители многих регионов могут получить разовую выплату в качестве компенсации на покупку школьной формы для ребенка. Размер выплаты в различных субъектах на 2026 год представлен в таблице:

Москва Санкт-Петербург Новосибирск 14 827 рублей 11 017, 52 рубля 4000 рублей (5500 рублей - для учеников 1 класса)

В 2026 году жителям ряда субъектов при рождении третьего ребенка доступен и материнский капитал. В столице данный вид поддержки не предусмотрен, размер выплаты в других российских регионах (с учетом индексаций в наступившем году) представлен в таблице:

Санкт-Петербург Смоленск Краснодарский край 224 578, 5 рубля 163 300 рублей 167 000 рублей

Льготы многодетным семьям: федеральные и региональные

Помимо денежных выплат (единовременных и ежемесячных) в список доступных многодетным семьям мер поддержки входят и различные льготы. К ним относятся транспортные, коммунальные, налоговые и другие виды. Их список и размер также может меняться в зависимости от региона проживания семья.

Налоговые льготы

Многодетным россиянам официально разрешено платить меньше налогов. Так, при рождении ребенка трудоустроенные граждане получают право на соответствующий вычет, размер которого варьируется в зависимости от того, сколько детей воспитывает семья.

Размер вычета с НДФЛ на ребенка Состав семьи Размер вычета (сумма, на которую уменьшается величина облагаемого налогом дохода) На первого ребенка 1400 рублей На второго ребенка 2800 рублей На третьего и последующих детей 6000 рублей

“С 1 января 2026 года вводится ежегодная семейная выплата, которую вправе получить семьи, имеющие 2 и более детей. Данная мера снизит ставку НДФЛ до 6%. Выплата работающим родителям будет ежегодной. Для ее получения необходимо соблюдение ряда важных условий. Например, среднедушевой доход семьи не может превышать размер умноженного на 1,5 регионального прожиточного минимума, - отмечает Оксана Васильева. - Размер выплаты будет равен части уплаченного НДФЛ, соответствующей 7 %. Возраст детей - до 18 лет, либо до 23 лет в том случае, если ребенок получает среднее, профессиональное или высшее образование очно (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам)”.

Так как, по словам эксперта, размер семейной налоговой выплаты рассчитывается как разница между “стандартным” НДФЛ и НДФЛ, который был рассчитан по льготной ставке с аналогичного дохода, то при расчете используется следующая формула:

Выплата = НДФЛ по ставке 13% (без учета вычетов) - НДФЛ по ставке 6%

“Рассмотрим в качестве примера семью из подмосковного города, состоящую из пяти человек (то есть родители и трое детей). В 2025 году их официальный заработок за месяц составлял 65 000 рублей, то есть годовой доход достиг показателя 780 000 рублей, - говорит Оксана Васильева. - Следовательно, среднедушевой доход можно рассчитать по формуле = 780 000 / 12 / 5 = 13 000 рублей в месяц. Соответствующим Постановлением размер прожиточного минимума в регионе с 1 января 2025 года для трудоспособного населения равен 21 039 рублям. Так как данная сумма больше среднедушевого дохода конкретной семьи, то наши герои имеют право вернуть часть уже уплаченного ими налога. Для того, чтобы понять, на какую сумму вправе претендовать семья, в первую очередь нужно вычислить уплаченный за год НДФЛ: 780 000 x 13% = 101 400 рублей. Если бы ставка была равна 6%, то размер налога был бы гораздо меньше: 720 000 x 6% = 46 800 рублей. А значит, сумма к возврату равна 101 400 – 46 800 = 54 600 рублей”.

Особые условия действуют для многодетных россиян и в том случае, если речь заходит о земельном налоге. Если у семьи есть в собственности земельный участок, то от соответствующего налога освобождается его часть в размере 6 соток. То есть в том случае, если у многодетной семьи в собственности есть участок площадью 20 соток, платить налог они могут лишь с 14 соток (то есть меньшую сумму).

Аналогичная льгота предусмотрена и для одного объекта недвижимости, который также находится в собственности у многодетной семьи. Это может быть дом, квартира и так далее. В первом случае (если речь идет о квартире) на каждого ребенка до 18 лет предоставляется льгота в размере кадастровой стоимости 5 квадратных метров, которые вычитаются из общей площади объекта. В случае с жилым домом данный вычет будет составлять уже 7 “квадратов” на каждого ребенка.

Что касается транспортного налога. то в некоторых регионах (например, в столице) многодетные семьи вовсе избавлены от него (при этом зачастую действуют ограничения по максимальной мощности данного транспортного средства). В некоторых субъектах размер “скидки” может составлять 50 процентов (например, в Новгородской области и других регионах).

Жилищные льготы

По закону многодетные семьи могут получить и земельный участок от государства. Конкретные условия определяют сами регионы, а семья для его получения должна занять свое место в особой очереди.

Но в некоторых субъектах вместо реального участка земли в последние годы семьям предлагают компенсацию - так называемый земельный сертификат, который можно направить на приобретение участка (или, к примеру, улучшение жилищных условий) и не тратить время на ожидание очереди. В Ростовской области , к примеру, размер компенсации в 2026 году составит 912 200 рублей, а в Архангельской области для семей с тремя детьми — 210 000 рублей.

Помочь многодетной семье улучшить жилищные условия призвана и субсидия по ипотеке, которая частично покрывает взятый на приобретение недвижимости кредит. Условия ее получения прописаны в тексте Федерального закона от 3 июля 2019 г. № 157-ФЗ и распространяются на граждан, в семье которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился на свет третий (или последующие) дети. Размер данной субсидии составляет 450 000 рублей, однако важно помнить, что использовать эту сумму как первоначальный взнос по ипотеке нельзя.

Еще одна мера поддержки, предназначенная для признанных многодетными россиян - субсидия на оплату коммунальных услуг. Размер такой субсидии устанавливается субъектом (как правило, он попадает в промежуток от 30 до 50 процентов) и зависит от дохода семьи, количества воспитываемых в ней детей и других не менее значимых показателей.

Социальные льготы

Вправе рассчитывать многодетные россияне и на другие как федеральные, так и региональные “бонусы”, среди которых:

приоритет при получении места в детском саду, а также скидка при его оплате;

бесплатное питание в школе (с 5 по 11 классы, в то время как остальным горячее питание положено лишь в начальных классах);

бесплатный проезд на общественном транспорте;

возможность бесплатно посещать местные музеи и не платить за вход в парки (если речь идет о государственных учреждениях);

возможность получить бесплатно необходимые лекарства (действует в некоторых регионах страны).

Многодетный отец Сергей Архипов рассказывает, что, помимо перечисленных выше льгот, они с супругой пользуются правом бесплатной парковки — оно доступно для одного автомобиля на семью на всей территории платных парковок и оформляется отдельно на три года с последующим продлением.

До какого возраста детей действуют выплаты и льготы

Льготы и другие преференции, которыми пользуются представители многодетных семей, актуальны до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Данный срок может быть продлен вплоть до 23 лет, при условии, что он получает образование очно.

Что происходит, если старшему исполнилось 18 или он бросил учебу

После того, как старшему ребенку в семье, признанной многодетной, исполнилось 18 лет (либо он бросил учебу до достижения 23-летия), семья по-прежнему сохраняет свой статус многодетной, однако теряет право на получение перечисленных выше льгот и выплат.

Особые меры поддержки в 2025–2026 годах

Большая часть предусмотренных законом мер поддержки многодетных семей сохраняется и в 2025-2026 годах. Помимо этого к ним добавляется и несколько новых льгот, среди которых, например - семейная налоговая выплата.

Семейная налоговая выплата: как вернуть часть НДФЛ с 2026 года

Так называемая семейная налоговая выплата стала дополнительной мерой поддержки для работающих россиян, воспитывающих несколько детей, она вступила в силу 1 января 2026 года. Данная выплата позволяет гражданам вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ по 6-процентной ставке.

Для того, чтобы претендовать на данную меру поддержки, семья должна иметь как минимум двоих детей, соответствовать установленному законом имущественному цензу, не иметь задолженности по алиментам, а уровень их среднедушевого дохода не должен превышать размер умноженного на 1,5 прожиточного минимума, действующего в конкретном регионе.

Перерасчет возьмут на себя представителя Социального фонда, а выплата поступит после проверки всех данных.

5 ошибок при оформлении статуса многодетной семьи

Порой граждане не могут получить статус многодетной семьи. Причиной этого нередко становятся ошибки, которые были допущены в процессе оформления документов.

Среди наиболее распространенных можно выделить следующие:

предоставлен неполный пакет необходимых документов либо в одном из них допущена ошибка или указаны неверные сведения;

один из родителей лишен родительских прав (данный факт должен быть официально зафиксирован, например, вступившим в силу судебным решением);

заявление на оформление статуса многодетной семьи подал родитель, который официально не проживает вместе с детьми;

ранее данной семье уже был присвоен статус “многодетная” (например, родители получили ее в другом регионе).