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Официальный курс евро на четверг снизился на 50 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 50 копеек - РИА Новости, 02.02.2022
Официальный курс евро на четверг снизился на 50 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 50,43 копейки - до 86,2826 рубля, курс доллара - на 64,53 копейки, до 76,4849 рубля,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:00
2022-02-02T13:00
2022-02-02T13:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 50,43 копейки - до 86,2826 рубля, курс доллара - на 64,53 копейки, до 76,4849 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 89,45 копейки, составив 80,8939 рубля.
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, евро, динамика курсов валют
Официальный курс евро на четверг снизился на 50 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 50,43 копейки, до 86,28 рубля