https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770729560.html
В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса
В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022
В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса
В Москве зарегистрировано 2836 случаев "омикрона", из них 2311 (81,5%) не выезжали из РФ, 525 (18,5%) являются завозными, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:18
2022-02-02T18:18
2022-02-02T18:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765668768_85:0:3071:1680_1920x0_80_0_0_28d31a61beb7dc2149d1029a18022120.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве зарегистрировано 2836 случаев "омикрона", из них 2311 (81,5%) не выезжали из РФ, 525 (18,5%) являются завозными, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора."По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 01.02.2022 в Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 2311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 525 случаев (18,5%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну", - говорится в сообщении.Добавляется, что наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10,5%, Египет – 9,9%, Доминикану – 6,5%. Отмечается, что в возрастной структуре взрослые от 40 до 65 лет составили 41,1%, от 18 до 39 лет – 42,3%.
https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765668768_1381:0:3071:1268_1920x0_80_0_0_a188b99d429bf3813dd4369e09818422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса
Роспотребнадзор: в Москве зарегистрировали 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса