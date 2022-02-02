https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770729560.html

В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса

В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022

В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса

В Москве зарегистрировано 2836 случаев "омикрона", из них 2311 (81,5%) не выезжали из РФ, 525 (18,5%) являются завозными, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:18

2022-02-02T18:18

2022-02-02T18:18

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве зарегистрировано 2836 случаев "омикрона", из них 2311 (81,5%) не выезжали из РФ, 525 (18,5%) являются завозными, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора."По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 01.02.2022 в Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 2311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 525 случаев (18,5%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну", - говорится в сообщении.Добавляется, что наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10,5%, Египет – 9,9%, Доминикану – 6,5%. Отмечается, что в возрастной структуре взрослые от 40 до 65 лет составили 41,1%, от 18 до 39 лет – 42,3%.

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