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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770729560.html
В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса
В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022
В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса
В Москве зарегистрировано 2836 случаев "омикрона", из них 2311 (81,5%) не выезжали из РФ, 525 (18,5%) являются завозными, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:18
2022-02-02T18:18
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве зарегистрировано 2836 случаев "омикрона", из них 2311 (81,5%) не выезжали из РФ, 525 (18,5%) являются завозными, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора."По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 01.02.2022 в Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 2311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 525 случаев (18,5%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну", - говорится в сообщении.Добавляется, что наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10,5%, Египет – 9,9%, Доминикану – 6,5%. Отмечается, что в возрастной структуре взрослые от 40 до 65 лет составили 41,1%, от 18 до 39 лет – 42,3%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:18 02.02.2022
 
В Москве выявили 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса

Роспотребнадзор: в Москве зарегистрировали 2836 случаев омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве зарегистрировано 2836 случаев "омикрона", из них 2311 (81,5%) не выезжали из РФ, 525 (18,5%) являются завозными, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 01.02.2022 в Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 2311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 525 случаев (18,5%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну", - говорится в сообщении.
Добавляется, что наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10,5%, Египет – 9,9%, Доминикану – 6,5%. Отмечается, что в возрастной структуре взрослые от 40 до 65 лет составили 41,1%, от 18 до 39 лет – 42,3%.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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