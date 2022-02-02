https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770709706.html

Рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали во всех возрастных группах

Рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали во всех возрастных группах - РИА Новости, 02.02.2022

Рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали во всех возрастных группах

Рост заболеваемости коронавирусом в России регистрируется во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость среди подростков, заявила глава... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:08

2022-02-02T17:08

2022-02-02T17:08

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России регистрируется во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость среди подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, наименьшими темпами в возрастной группе 65 лет и старше, и максимальная заболеваемость сегодня регистрируется среди подростков 15-17 лет", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По ее словам, для этой возрастной группы требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения заболеваемости."В целом по стране рост заболеваемости обусловлен преимущественно легкими и средними формами заболевания", - добавила она.

https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html

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