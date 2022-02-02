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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770709706.html
Рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали во всех возрастных группах
Рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали во всех возрастных группах - РИА Новости, 02.02.2022
Рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали во всех возрастных группах
Рост заболеваемости коронавирусом в России регистрируется во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость среди подростков, заявила глава... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:08
2022-02-02T17:08
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России регистрируется во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость среди подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, наименьшими темпами в возрастной группе 65 лет и старше, и максимальная заболеваемость сегодня регистрируется среди подростков 15-17 лет", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По ее словам, для этой возрастной группы требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения заболеваемости."В целом по стране рост заболеваемости обусловлен преимущественно легкими и средними формами заболевания", - добавила она.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:08 02.02.2022
 
Рост заболеваемости COVID-19 зарегистрировали во всех возрастных группах

Глава Роспотребнадзора Попова: максимальную заболеваемость COVID-19 выявили у подростков

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России регистрируется во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость среди подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, наименьшими темпами в возрастной группе 65 лет и старше, и максимальная заболеваемость сегодня регистрируется среди подростков 15-17 лет", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, для этой возрастной группы требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения заболеваемости.
"В целом по стране рост заболеваемости обусловлен преимущественно легкими и средними формами заболевания", - добавила она.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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