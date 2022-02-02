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https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770700637.html
Мишустин призвал продолжить изучение штаммов коронавируса
Мишустин призвал продолжить изучение штаммов коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022
Мишустин призвал продолжить изучение штаммов коронавируса
Коронавирус нужно оперативно выявлять и продолжить изучение его штаммов, власти РФ выделят деньги на исследование и выявление нового штамма "омикрон", сообщил... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:35
2022-02-02T16:57
россия
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михаил мишустин
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Коронавирус нужно оперативно выявлять и продолжить изучение его штаммов, власти РФ выделят деньги на исследование и выявление нового штамма "омикрон", сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19."…Крайне важно оперативно выявлять инфекцию и для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент. Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа, секвенирование выделено около 400 миллионов рублей, и отправим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона". Своевременные исследования необходимы для того, чтобы вести мониторинг изменения ситуации", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, правительство рф, коронавирус covid-19, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса
16:35 02.02.2022 (обновлено: 16:57 02.02.2022)
 
Мишустин призвал продолжить изучение штаммов коронавируса

Премьер Мишустин: власти выделят деньги на исследование омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Коронавирус нужно оперативно выявлять и продолжить изучение его штаммов, власти РФ выделят деньги на исследование и выявление нового штамма "омикрон", сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
"…Крайне важно оперативно выявлять инфекцию и для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент. Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа, секвенирование выделено около 400 миллионов рублей, и отправим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона". Своевременные исследования необходимы для того, чтобы вести мониторинг изменения ситуации", - сказал Мишустин.
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