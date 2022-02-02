https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770700637.html

Мишустин призвал продолжить изучение штаммов коронавируса

Мишустин призвал продолжить изучение штаммов коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022

Мишустин призвал продолжить изучение штаммов коронавируса

Коронавирус нужно оперативно выявлять и продолжить изучение его штаммов, власти РФ выделят деньги на исследование и выявление нового штамма "омикрон", сообщил... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:35

2022-02-02T16:35

2022-02-02T16:57

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Коронавирус нужно оперативно выявлять и продолжить изучение его штаммов, власти РФ выделят деньги на исследование и выявление нового штамма "омикрон", сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19."…Крайне важно оперативно выявлять инфекцию и для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент. Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа, секвенирование выделено около 400 миллионов рублей, и отправим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона". Своевременные исследования необходимы для того, чтобы вести мониторинг изменения ситуации", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html

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