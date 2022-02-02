https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770658708.html
В Пермском крае около трети заболевших COVID-19 составили дети
В Пермском крае около трети заболевших COVID-19 составили дети - РИА Новости, 02.02.2022
В Пермском крае около трети заболевших COVID-19 составили дети
Почти 30% от общего числа заболевших коронавирусом в Пермском крае составляют дети, сообщила представитель краевого Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:17
2022-02-02T13:17
2022-02-02T13:17
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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Почти 30% от общего числа заболевших коронавирусом в Пермском крае составляют дети, сообщила представитель краевого Роспотребнадзора."Эпидобстановка обострилась. Среди общего числа заболевших коронавирусом на долю возрастного контингента от 0 до 17 лет приходится 27%. Наблюдается рост заболеваемости в 4,7 раза", - рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Надежда Коряковцева на брифинге, посвященном приостановке учебного процесса в Перми.Представитель ведомства отметила, что у детей 7-14 лет также наблюдаются высокие показатели по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По ее словам, "омикрон"-штамм коронавируса уже циркулирует среди детского населения, но случаи пока единичные.Ранее глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев распорядился отправить с 3 февраля на недельный "карантин" школы, училища, колледжи и учреждения допобразования в Перми.По данным краевого минздрава, на шесть дней "карантина" часть детей получат бесплатное питание в виде сухих пайков. Мера распространяется на учеников 5-11 классов из малоимущих семей, на обучающихся из многодетных семей в некоторых муниципалитетах, а также на школьников с ограниченными возможностями здоровья.За время пандемии в Пермском крае зарегистрировано более 192 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончалось 7828 пациентов.
https://ria.ru/20220201/zaraznost-1770398844.html
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здоровье - общество, пермь, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, дети
В Пермском крае около трети заболевших COVID-19 составили дети
Роспотребнадзор: почти 30% заболевших COVID-19 в Пермском крае составляют дети
ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Почти 30% от общего числа заболевших коронавирусом в Пермском крае составляют дети, сообщила представитель краевого Роспотребнадзора.
"Эпидобстановка обострилась. Среди общего числа заболевших коронавирусом на долю возрастного контингента от 0 до 17 лет приходится 27%. Наблюдается рост заболеваемости в 4,7 раза", - рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю
Надежда Коряковцева на брифинге, посвященном приостановке учебного процесса в Перми
.
Представитель ведомства отметила, что у детей 7-14 лет также наблюдаются высокие показатели по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По ее словам, "омикрон"-штамм коронавируса уже циркулирует среди детского населения, но случаи пока единичные.
Ранее глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев распорядился отправить с 3 февраля на недельный "карантин" школы, училища, колледжи и учреждения допобразования в Перми.
По данным краевого минздрава, на шесть дней "карантина" часть детей получат бесплатное питание в виде сухих пайков. Мера распространяется на учеников 5-11 классов из малоимущих семей, на обучающихся из многодетных семей в некоторых муниципалитетах, а также на школьников с ограниченными возможностями здоровья.
За время пандемии в Пермском крае зарегистрировано более 192 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончалось 7828 пациентов.