https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770658708.html

В Пермском крае около трети заболевших COVID-19 составили дети

В Пермском крае около трети заболевших COVID-19 составили дети - РИА Новости, 02.02.2022

В Пермском крае около трети заболевших COVID-19 составили дети

Почти 30% от общего числа заболевших коронавирусом в Пермском крае составляют дети, сообщила представитель краевого Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:17

2022-02-02T13:17

2022-02-02T13:17

распространение коронавируса

здоровье - общество

пермь

пермский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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омикрон-штамм коронавируса

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ПЕРМЬ, 2 фев - РИА Новости. Почти 30% от общего числа заболевших коронавирусом в Пермском крае составляют дети, сообщила представитель краевого Роспотребнадзора."Эпидобстановка обострилась. Среди общего числа заболевших коронавирусом на долю возрастного контингента от 0 до 17 лет приходится 27%. Наблюдается рост заболеваемости в 4,7 раза", - рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Надежда Коряковцева на брифинге, посвященном приостановке учебного процесса в Перми.Представитель ведомства отметила, что у детей 7-14 лет также наблюдаются высокие показатели по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По ее словам, "омикрон"-штамм коронавируса уже циркулирует среди детского населения, но случаи пока единичные.Ранее глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев распорядился отправить с 3 февраля на недельный "карантин" школы, училища, колледжи и учреждения допобразования в Перми.По данным краевого минздрава, на шесть дней "карантина" часть детей получат бесплатное питание в виде сухих пайков. Мера распространяется на учеников 5-11 классов из малоимущих семей, на обучающихся из многодетных семей в некоторых муниципалитетах, а также на школьников с ограниченными возможностями здоровья.За время пандемии в Пермском крае зарегистрировано более 192 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончалось 7828 пациентов.

https://ria.ru/20220201/zaraznost-1770398844.html

https://ria.ru/20220201/simptomy-1770568603.html

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здоровье - общество, пермь, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, дети