Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770614808.html
Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова
Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова
Летальность от коронавируса, как и нагрузка на койки на сегодняшний день не растет, динамика, отражающая данные о количестве госпитализированных, пока... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:45
2022-02-02T11:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_6a4e80393a625ec74e594aa1bf34bd30.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Летальность от коронавируса, как и нагрузка на койки на сегодняшний день не растет, динамика, отражающая данные о количестве госпитализированных, пока отрицательная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная", - сказала Попова.При этом, количество вновь инфицированных каждый день растет, причем растет стремительно, а количество госпитализированных падает, отметила она.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой &gt;&gt;
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_456d05eb9e205e7c2574b7d39d34e4cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова
09:45 02.02.2022 (обновлено: 11:10 02.02.2022)
 
Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: летальность коронавируса в России сегодня не растет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных COVID-19
Медицинский работник в отделении для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в отделении для больных COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Летальность от коронавируса, как и нагрузка на койки на сегодняшний день не растет, динамика, отражающая данные о количестве госпитализированных, пока отрицательная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная", - сказала Попова.
При этом, количество вновь инфицированных каждый день растет, причем растет стремительно, а количество госпитализированных падает, отметила она.
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна Попова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала