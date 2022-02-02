https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770614808.html

Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова

Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022

Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова

Летальность от коронавируса, как и нагрузка на койки на сегодняшний день не растет, динамика, отражающая данные о количестве госпитализированных, пока... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:45

2022-02-02T09:45

2022-02-02T11:10

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анна попова

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Летальность от коронавируса, как и нагрузка на койки на сегодняшний день не растет, динамика, отражающая данные о количестве госпитализированных, пока отрицательная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная", - сказала Попова.При этом, количество вновь инфицированных каждый день растет, причем растет стремительно, а количество госпитализированных падает, отметила она.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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