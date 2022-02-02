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Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова
Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова
Летальность от коронавируса, как и нагрузка на койки на сегодняшний день не растет, динамика, отражающая данные о количестве госпитализированных, пока... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:45
2022-02-02T09:45
2022-02-02T11:10
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Летальность от коронавируса, как и нагрузка на койки на сегодняшний день не растет, динамика, отражающая данные о количестве госпитализированных, пока отрицательная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная", - сказала Попова.При этом, количество вновь инфицированных каждый день растет, причем растет стремительно, а количество госпитализированных падает, отметила она.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова
09:45 02.02.2022 (обновлено: 11:10 02.02.2022)
Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: летальность коронавируса в России сегодня не растет