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Британский корабль следует за российскими судами, проходящими через Ла-Манш

Британский корабль следует за российскими судами, проходящими через Ла-Манш - РИА Новости, 02.02.2022

Британский корабль следует за российскими судами, проходящими через Ла-Манш

Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, сообщает газета Mirror со ссылкой на британское... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:34

2022-02-02T10:34

2022-02-02T13:27

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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, сообщает газета Mirror со ссылкой на британское минобороны.Ранее о сопровождении судов "Сообразительный" и "Стойкий" сообщили французские ВС. Согласно их сообщению в Twitter, , работа по отслеживанию кораблей затем была передана британскому фрегату "Argyll" и американскому авианосцу "Roosevelt"."В качестве единого ответа с нашими союзниками королевские ВМС следят за присутствием российских военных кораблей, которые переходят через Ла-Манш", - приводит издание слова представителя МО Британии.Согласно представителю, слежение за судами - "нормальная реакция".Согласно ирландской газете Journal, Ирландия также начала следить за передвижением российских кораблей. Отмечается, что судам придется пересечь исключительную экономическую зону Ирландии.

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