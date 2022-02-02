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Британский корабль следует за российскими судами, проходящими через Ла-Манш
Британский корабль следует за российскими судами, проходящими через Ла-Манш - РИА Новости, 02.02.2022
Британский корабль следует за российскими судами, проходящими через Ла-Манш
Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, сообщает газета Mirror со ссылкой на британское... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:34
2022-02-02T13:27
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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, сообщает газета Mirror со ссылкой на британское минобороны.Ранее о сопровождении судов "Сообразительный" и "Стойкий" сообщили французские ВС. Согласно их сообщению в Twitter, , работа по отслеживанию кораблей затем была передана британскому фрегату "Argyll" и американскому авианосцу "Roosevelt"."В качестве единого ответа с нашими союзниками королевские ВМС следят за присутствием российских военных кораблей, которые переходят через Ла-Манш", - приводит издание слова представителя МО Британии.Согласно представителю, слежение за судами - "нормальная реакция".Согласно ирландской газете Journal, Ирландия также начала следить за передвижением российских кораблей. Отмечается, что судам придется пересечь исключительную экономическую зону Ирландии.
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в мире, россия, великобритания, ла-манш, ирландия
10:34 02.02.2022 (обновлено: 13:27 02.02.2022)
 
Британский корабль следует за российскими судами, проходящими через Ла-Манш

Корабль ВМС Британии следует за двумя российскими судами, проходящими через пролив Ла-Манш

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКорвет "Сообразительный"
Корвет Сообразительный - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Корвет "Сообразительный"
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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, сообщает газета Mirror со ссылкой на британское минобороны.
Ранее о сопровождении судов "Сообразительный" и "Стойкий" сообщили французские ВС. Согласно их сообщению в Twitter, , работа по отслеживанию кораблей затем была передана британскому фрегату "Argyll" и американскому авианосцу "Roosevelt".
"В качестве единого ответа с нашими союзниками королевские ВМС следят за присутствием российских военных кораблей, которые переходят через Ла-Манш", - приводит издание слова представителя МО Британии.
Согласно представителю, слежение за судами - "нормальная реакция".
Согласно ирландской газете Journal, Ирландия также начала следить за передвижением российских кораблей. Отмечается, что судам придется пересечь исключительную экономическую зону Ирландии.
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