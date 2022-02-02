https://ria.ru/20220202/khabarovsk-1770597976.html
В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз с начала года
В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз с начала года - РИА Новости, 02.02.2022
В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз с начала года
Школы Хабаровска снова "заминировали", это уже третий случай за последние 16 дней, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T05:20
2022-02-02T05:20
2022-02-02T05:20
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Школы Хабаровска снова "заминировали", это уже третий случай за последние 16 дней, сообщили РИА Новости в мэрии."Сегодня уже в третий раз в этом году на электронную почту горадминистрации поступило сообщение от неизвестных с угрозой. Всех учеников и сотрудников выводят из зданий. Учебный процесс нарушен в 70 учреждениях", - проинформировали в мэрии, уточнив, что, по данным городского управления образования, "эвакуация идёт в штатном режиме"."Младшеклассников должны разобрать по домам родители, а вот вторая смена, будет или нет, остается под вопросом. Все зависит от того, насколько быстро здания проверят спецслужбы", - отметили в мэрии.О "минированиях" школ в Хабаровске сообщалось 18 и 26 января. В обоих случаях взрывных устройств в образовательных учреждениях обнаружено не было.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769812529.html
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происшествия, хабаровск, россия
В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз с начала года
В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз за последние 16 дней
ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Школы Хабаровска снова "заминировали", это уже третий случай за последние 16 дней, сообщили РИА Новости в мэрии.
"Сегодня уже в третий раз в этом году на электронную почту горадминистрации поступило сообщение от неизвестных с угрозой. Всех учеников и сотрудников выводят из зданий. Учебный процесс нарушен в 70 учреждениях", - проинформировали в мэрии, уточнив, что, по данным городского управления образования, "эвакуация идёт в штатном режиме".
"Младшеклассников должны разобрать по домам родители, а вот вторая смена, будет или нет, остается под вопросом. Все зависит от того, насколько быстро здания проверят спецслужбы", - отметили в мэрии.
О "минированиях" школ в Хабаровске
сообщалось 18 и 26 января. В обоих случаях взрывных устройств в образовательных учреждениях обнаружено не было.
Волна "минирований" в разных городах России
началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.