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В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз с начала года
В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз с начала года - РИА Новости, 02.02.2022
В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз с начала года
Школы Хабаровска снова "заминировали", это уже третий случай за последние 16 дней, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T05:20
2022-02-02T05:20
происшествия
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Школы Хабаровска снова "заминировали", это уже третий случай за последние 16 дней, сообщили РИА Новости в мэрии."Сегодня уже в третий раз в этом году на электронную почту горадминистрации поступило сообщение от неизвестных с угрозой. Всех учеников и сотрудников выводят из зданий. Учебный процесс нарушен в 70 учреждениях", - проинформировали в мэрии, уточнив, что, по данным городского управления образования, "эвакуация идёт в штатном режиме"."Младшеклассников должны разобрать по домам родители, а вот вторая смена, будет или нет, остается под вопросом. Все зависит от того, насколько быстро здания проверят спецслужбы", - отметили в мэрии.О "минированиях" школ в Хабаровске сообщалось 18 и 26 января. В обоих случаях взрывных устройств в образовательных учреждениях обнаружено не было.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, хабаровск, россия
05:20 02.02.2022
 
В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз с начала года

В Хабаровске "заминировали" школы в третий раз за последние 16 дней

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкНабережная в Хабаровске
Набережная в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Набережная в Хабаровске
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Школы Хабаровска снова "заминировали", это уже третий случай за последние 16 дней, сообщили РИА Новости в мэрии.
"Сегодня уже в третий раз в этом году на электронную почту горадминистрации поступило сообщение от неизвестных с угрозой. Всех учеников и сотрудников выводят из зданий. Учебный процесс нарушен в 70 учреждениях", - проинформировали в мэрии, уточнив, что, по данным городского управления образования, "эвакуация идёт в штатном режиме".
"Младшеклассников должны разобрать по домам родители, а вот вторая смена, будет или нет, остается под вопросом. Все зависит от того, насколько быстро здания проверят спецслужбы", - отметили в мэрии.
О "минированиях" школ в Хабаровске сообщалось 18 и 26 января. В обоих случаях взрывных устройств в образовательных учреждениях обнаружено не было.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 15:55
В Москве задержали подозреваемого в рассылке сообщений о "минированиях"
 
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