Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/inflyatsiya-1770663007.html
В Европе ускорилась годовая инфляция
В Европе ускорилась годовая инфляция - РИА Новости, 02.02.2022
В Европе ускорилась годовая инфляция
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:41
2022-02-02T13:41
экономика
евростат
в мире
инфляция
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали замедления инфляции до 4,4%. Показатель стал рекордным за все время существования еврозоны (образована 1 января 1999 года).Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 0,9%.Только за январь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,3%.Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 2,3% с 2,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне в 1,9%.
https://ria.ru/20220125/mvf-1769517858.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/bayden-1769427861.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_333d79b43a29250e5d064c3daacdfab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евростат, в мире, инфляция, европа
13:41 02.02.2022
 
В Европе ускорилась годовая инфляция

Евростат: годовая инфляция в еврозоне в январе ускорилась до рекордных 5,1%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Евро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали замедления инфляции до 4,4%. Показатель стал рекордным за все время существования еврозоны (образована 1 января 1999 года).
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 21:19
МВФ: конфликт между Россией и Украиной грозит миру ростом инфляции
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 0,9%.
Только за январь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,3%.
Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 2,3% с 2,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне в 1,9%.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 14:10В мире
Байден обрадовался высокой инфляции
 
ЭкономикаЕвростатВ миреИнфляцияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала