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В Европе ускорилась годовая инфляция
В Европе ускорилась годовая инфляция - РИА Новости, 02.02.2022
В Европе ускорилась годовая инфляция
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:41
2022-02-02T13:41
2022-02-02T13:41
экономика
евростат
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инфляция
европа
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали замедления инфляции до 4,4%. Показатель стал рекордным за все время существования еврозоны (образована 1 января 1999 года).Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 0,9%.Только за январь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,3%.Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 2,3% с 2,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне в 1,9%.
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экономика, евростат, в мире, инфляция, европа
В Европе ускорилась годовая инфляция
Евростат: годовая инфляция в еврозоне в январе ускорилась до рекордных 5,1%