https://ria.ru/20220202/inflyatsiya-1770663007.html

В Европе ускорилась годовая инфляция

В Европе ускорилась годовая инфляция - РИА Новости, 02.02.2022

В Европе ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:41

2022-02-02T13:41

2022-02-02T13:41

экономика

евростат

в мире

инфляция

европа

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали замедления инфляции до 4,4%. Показатель стал рекордным за все время существования еврозоны (образована 1 января 1999 года).Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 0,9%.Только за январь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,3%.Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 2,3% с 2,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне в 1,9%.

https://ria.ru/20220125/mvf-1769517858.html

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экономика, евростат, в мире, инфляция, европа