https://ria.ru/20220202/gosdep-1770688016.html

В Госдепе отказались комментировать публикации в газете Pais ответа НАТО

В Госдепе отказались комментировать публикации в газете Pais ответа НАТО - РИА Новости, 02.02.2022

В Госдепе отказались комментировать публикации в газете Pais ответа НАТО

Представитель госдепартамента США отказался прокомментировать публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ, сообщает издание Politico. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:30

2022-02-02T15:30

2022-02-02T15:44

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Представитель госдепартамента США отказался прокомментировать публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ, сообщает издание Politico.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."Представитель госдепартамента также отказался комментировать (подлинность документов)", - говорится в сообщении издания.

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