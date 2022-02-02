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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220202/goldberg-1770619319.html
Вупи Голдберг на две недели отстранили от шоу из-за слов о холокосте
Вупи Голдберг на две недели отстранили от шоу из-за слов о холокосте - РИА Новости, 02.02.2022
Вупи Голдберг на две недели отстранили от шоу из-за слов о холокосте
Руководство американского телеканала ABC отстранило Вупи Голдберг на две недели от участия в ток-шоу The View, в эфире которого актриса заявила, что холокост –... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:31
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Руководство американского телеканала ABC отстранило Вупи Голдберг на две недели от участия в ток-шоу The View, в эфире которого актриса заявила, что холокост – это не проблема принадлежности к какой-либо расе.Ранее актриса сказала, что холокост "не про превосходство белой расы", а "про негуманное отношение человека к человеку". В ответ на это многие обвинили ее в антисемитизме и отрицании холокоста. Выступая в эфире другого американского шоу Голдберг принесла извинения за подобную оценку холокоста, отметив, что у нее не было намерений обидеть кого-либо.
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знаменитости, шоу-бизнес, холокост, новости культуры
10:31 02.02.2022 (обновлено: 10:44 02.02.2022)
 
Вупи Голдберг на две недели отстранили от шоу из-за слов о холокосте

Вупи Голдберг на две недели отстранили от шоу The View из-за высказываний о холокосте

© AP Photo / Evan AgostiniАктриса Вупи Голдберг
Актриса Вупи Голдберг - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Руководство американского телеканала ABC отстранило Вупи Голдберг на две недели от участия в ток-шоу The View, в эфире которого актриса заявила, что холокост – это не проблема принадлежности к какой-либо расе.

"Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи принесла извинения, я попросила ее взять паузу, чтобы подумать и узнать о влиянии ее комментариев", – говорится в заявлении президента ABC News Ким Годвин.

Ранее актриса сказала, что холокост "не про превосходство белой расы", а "про негуманное отношение человека к человеку". В ответ на это многие обвинили ее в антисемитизме и отрицании холокоста. Выступая в эфире другого американского шоу Голдберг принесла извинения за подобную оценку холокоста, отметив, что у нее не было намерений обидеть кого-либо.
Вупи Голдберг на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 14:40Религия
Актриса Вупи Голдберг извинилась за свои высказывания о Холокосте
 
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