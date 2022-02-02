https://ria.ru/20220202/goldberg-1770619319.html

Вупи Голдберг на две недели отстранили от шоу из-за слов о холокосте

Вупи Голдберг на две недели отстранили от шоу из-за слов о холокосте - РИА Новости, 02.02.2022

Вупи Голдберг на две недели отстранили от шоу из-за слов о холокосте

Руководство американского телеканала ABC отстранило Вупи Голдберг на две недели от участия в ток-шоу The View, в эфире которого актриса заявила, что холокост –... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:31

2022-02-02T10:31

2022-02-02T10:44

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Руководство американского телеканала ABC отстранило Вупи Голдберг на две недели от участия в ток-шоу The View, в эфире которого актриса заявила, что холокост – это не проблема принадлежности к какой-либо расе.Ранее актриса сказала, что холокост "не про превосходство белой расы", а "про негуманное отношение человека к человеку". В ответ на это многие обвинили ее в антисемитизме и отрицании холокоста. Выступая в эфире другого американского шоу Голдберг принесла извинения за подобную оценку холокоста, отметив, что у нее не было намерений обидеть кого-либо.

https://ria.ru/20220201/kholokost-1770487541.html

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знаменитости, шоу-бизнес, холокост, новости культуры