https://ria.ru/20220202/gaz-1770749075.html

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 02.02.2022

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" на регулярной сессии аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу и снизил заявку на транзит через... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T20:10

2022-02-02T20:10

2022-02-02T20:10

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Газпром" на регулярной сессии аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу и снизил заявку на транзит через Украину, свидетельствуют данные GSA Platform и "Оператора ГТС Украины".В ходе аукциона "на сутки вперёд" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали — один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако предложение осталось невостребованным.Компания накануне забронировала часть мощности "Ямала — Европы" для транзита газа через Польшу с 00.00 мск до 8.00 мск, то есть на конец газовых суток. Компания выкупила 12,53 миллиона кубометров (около 40% предложения) — 1,57 миллиона кубометров в час. Но "Газпром" этой бронью так и не воспользовался. Прокачка газа по "Ямалу — Европе" остановилась: с 22.00 мск вторника поставок нет ни в реверсном, ни в аверсном режиме.Что касается Украины, то заявка на прокачку через украинскую газотранспортную систему, по оперативным данным, на среду составила почти 91 миллион кубометров, а на четверг снизилась в полтора раза — до 60,5 миллиона кубометров."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" на месяц вперёд, как делал в прошлом году. Однако компания всё равно имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах исходя из заявок потребителей.Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре, когда поставки российского газа по "Ямал-Европе" значительно снизились, а с 21 декабря она перешла на работу в режиме реверса — физический поток газа пошел со стороны Германию в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована "Газпромом", но в небольшом объёме, фактически поставок с его стороны не было, и труба так и работала на реверс.Долгосрочный же договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы. При этом обвинения в свой адрес об осознанном ограничении поставок в Европу компания неоднократно называла ложью и заявляла, что, как и прежде, готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.

https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html

https://ria.ru/20220202/gaz-1770727510.html

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в мире, экономика, украина, европа, газпром, польша, природный газ, германия, россия