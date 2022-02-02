https://ria.ru/20220202/flot-1770614327.html

Тайна четвертого флота: почему балтийские корабли на Ладоге строили

Тайна четвертого флота: почему балтийские корабли на Ладоге строили - РИА Новости, 02.02.2022

Тайна четвертого флота: почему балтийские корабли на Ладоге строили

Ровно 320 лет назад Петр I своим указом положил начало балтийскому флоту, распорядившись основать в регионе верфи и построить на них шесть военных кораблей... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:51

2022-02-02T10:51

2022-02-02T11:49

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морская держава

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ровно 320 лет назад Петр I своим указом положил начало балтийскому флоту, распорядившись основать в регионе верфи и построить на них шесть военных кораблей. Почему первые суда строили на ладожских реках, с какими трудностями сталкивались судостроители и как просуществовавшая всего пару лет верфь способствовала основанию Петербурга, проекту "Морская держава" рассказал историк Сергей Минаев.Опыт Дона и ДвиныУказ Петра I от 2 февраля 1702 года четко гласил: построить шесть военных кораблей по 18 пушек каждой на специально построенных для этого верфях на впадающих в Ладожское озеро реках – Сяси и на притоке Свири Паше. Казалось бы, суда для Ладоги строили и раньше. Новгородская торговая республика была известна своими лодками и кораблями, выходившими на Балтику и перевозившими грузы по путям "из варяг в греки" и "из варяг в персы". Для них Ладога была "ближним морем", и за контроль над ее водами новгородцы не раз вели вполне успешные войны со шведами и их союзниками. Но для создания боевого флота нужен был совсем иной подход."Ситуация резко ухудшилась после Смутного времени начала XVII века, когда шведы не только установили контроль над истоком Невы, где новгородская островная крепость Орешек была взята и переименована ими в Нотебург, но и над северным берегом Ладоги. За XVII век им удалось хорошо укрепиться в Кексгольме и Сордавале. Шведы держали на Ладоге флот – небольшой, но вполне достаточный для пресечения как любых десантных операций, так и строительства каких-то оборонительных сооружений, поскольку шведская эскадра Гидеона фон Нумерса могла доставить несколько сотен десантников в любую точку берега озера", – рассказал Минаев.Кроме того, обустройство на берегах осложнял и сам характер "ближнего моря": шторма с высотой волн до 6 метров, знаменитые ладожские "стоячие волны", а также нагонные явления, время от времени повышающие уровень воды во впадающих в Ладогу реках на несколько метров, делали строительство гидротехнических сооружений и верфей рискованным делом.Поэтому Петр решил строить свой ладожский флот достаточно далеко от самого озера – там, где нагонные явления не угрожали строительству, а также был необходимый для строительства лес. Похожим образом он поступил в своей первой военно-морской кампании – флот для Азовского моря строился на притоках Дона, за много сотен километров до его устья. Да и знаменитая Соломбальская верфь в Архангельске (первая отечественная верфь, где царь получил опыт судостроения существует до сих пор и называется завод "Красная Кузница") была отнесена от устья Северной Двины на несколько десятков километров.Кроме леса нужны были и другие припасы – например, пенька, которую царь своим указом в январе 1702 года распорядился забирать в Адмиралтейский приказ (ранее пенька шла преимущественно на экспорт, а получаемые таким образом "пеньковые деньги" – в казну).Но главным условием успеха предстоящей операции было отсутствие в окрестностях Невы и Ладоги основной шведской армии короля Карла XII. После поражения под Нарвой Петр имел все основания опасаться нового разгрома, поэтому активизация строительства кораблей для операций на Ладоге началась тогда, когда из Польши пришла достоверная информация – Карл идет на Варшаву.Окно возможностейЭту информацию, а также сведения о состоянии дел в шведской армии передал Петру представитель нейтральной на тот момент Пруссии. И русские, и шведы пытались склонить эту страну на свою сторону, обещая территориальные приращения за счет Польши. По данным пруссаков, кампания 1701 года подточила силы Карла, и он уже не мог позволить себе войну на два фронта и, отправив главные силы к Варшаве, оставил на севере немногочисленные заслоны в надежных крепостях. Их и предстояло взять Петру.Царь понимал, что уход Карла на юг открывает перед ним окно возможностей. Надежд на то, что шведы завязнут в Польше или Саксонии, не было, и Петру было понятно, что решительная победа Карла может превратить поляков из ненадежных союзников России в надежных противников уже к лету 1703 года. В общем, надо было спешить.Создать ладожский флот Петр поручил нескольким своим сподвижникам, но главную роль в этом деле отвел Ивану Татищеву, имевшему опыт строительства азовского флота. Татищев выбрал место верфи с учетом особенностей течения реки Сяси, собрал мастеров и рабочий люд, и уже в начале мая 1702 года на верфи были заложены первые корабли.Увы, первенцы новой верфи вышли негодными для сражений: корабельная древесина должна была быть подготовлена для судостроительства, в первую очередь высушена, а на это не было времени, так что два первых сясьских фрегата, построенные из сырого леса на скорую руку, в войне участия принять не смогли. Но уже следующая серия кораблей, заложенная в декабре 1702 года и строившаяся из высушенного за летний сезон леса, была выше качеством и приняла участие в Северной войне.Помимо крупных судов, вооруженных артиллерией, на берегах впадающих в Ладогу рек строили многочисленные карбасы, струги и скампавеи, ставшие основой гребного флота на Ладоге. Именно этот флот помог Петру одержать победы 1702 года на Псковском и Чудском озерах (разгром эскадры Лешерна) и на Ладоге (разгром эскадры фон Нумерса около Кексгольма), что вынудило шведский флот уйти с Ладоги и даже с Невы – отремонтировать свои корабли шведы могли только в Выборге.Все силы – на штурмК этому времени на озеро были стянуты значительные силы Петра – как военные, так и флотские. Из Белого моря сухим путем по "государевой дороге", проложенной за 10 дней летом 1702 года, в Онежское, а затем и Ладожское озеро были доставлены два небольших военных корабля архангелогородской постройки. Сухим же путем русские войска перевели часть гребного флота с Ладоги на Неву, блокировав таким образом подвоз припасов к Нотебургу.Взятие этой крепости 11 октября 1702 стало итогом масштабной операции русской армии и только что созданного ладожского флота. Петру удалось заблаговременно вывести из игры большую часть оставшихся в этом районе шведских войск и сосредоточить у стен крепости свои лучшие силы. Тем не менее штурм длился 13 часов, и на него, очевидно, ушли все силы Петра на тот момент – все дальнейшие наступательные операции русской армии были отложены до весны."Взяв Нотебург, Петр не только отомстил Карлу за свое нарвское поражение – он доказал, что Россия способна на куда большее, чем после Нарвы считалось в Европе. И конечно, он сделал шаг к возвращению контроля России над Ладожским озером, утерянного веком ранее. Правда, точку в этом деле ему удалось поставить только в 1710 году, когда после длившейся все лето осады сдалась шведская крепость Кексгольм – последнее укрепление противника на берегах Ладоги", – сказал Минаев.К этому времени верфь в Сяси уже была закрыта, а судостроение переместилось на новую площадку – в основанный в 1703 году Санкт-Петербург (где существует и сегодня под именем "Адмиралтейские верфи"). Но другая ладожская верфь Петра I – Олонецкая – проработала до 1829 года. Там, на берегах Свири, под руководством Меншикова строительство кораблей началось в том же 1702 году, а уже год спустя был построен первый военный корабль балтийского флота – 28-пушечный фрегат "Штандарт". На нем Петр I под именем капитана Петра Михайлова прошел по Ладоге до Невы и Санкт-Петербурга."После взятия Нотебурга и Ниеншанца в личный штандарт Петра были внесены изменения. Если до этого двуглавый орел был окружен тремя картами (Белого, Каспийского и Азовского морей), то с 1703 года рядом с орлом появилась четвертая карта – Балтийского моря. Именно там страна стала строить свой четвертый флот. Карты Ладоги на этом штандарте не было: этот вопрос Петр надежно закрыл на двести с лишним лет", – добавил историк.

https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html

https://ria.ru/20210521/torgovlya-1732825146.html

https://ria.ru/20210321/verfi-1601678203.html

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петр i, россия, морская держава