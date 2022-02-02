https://ria.ru/20220202/finlyandiya-1770687511.html

В Финляндии не видят военной угрозы, заявил президент

В Финляндии не видят военной угрозы, заявил президент - РИА Новости, 02.02.2022

В Финляндии не видят военной угрозы, заявил президент

В Финляндии не видят военной угрозы, страна намерена и дальше продолжать построение партнерских отношений со всеми соседями, сохраняя стабильный... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:29

2022-02-02T15:29

2022-02-02T15:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев - РИА Новости. В Финляндии не видят военной угрозы, страна намерена и дальше продолжать построение партнерских отношений со всеми соседями, сохраняя стабильный внешнеполитический курс, отметил президент Финляндии Саули Ниинистё в своей речи, открывая сессию парламента."Несмотря на то, что в отношении Финляндии нет военной угрозы, ситуация (с безопасностью в Европе) также глубоко затрагивает нас. Нарастающая военная напряженность на украинских границах отражается на всей Европе. Никто не может закрыть глаза на эту ситуацию", - отметил президент.Страна продолжит стабильный курс."Несмотря на растущую напряженность, международное положение Финляндии хорошее. Это было подтверждено многочисленными дискуссиями, которые у меня были в последнее время. Мы настроены на построение партнерских отношений и поддержание функциональных добрососедских отношений. И мы будем продолжать делать это в будущем. Именно это я имею в виду, когда говорю о стабильности внешнеполитического курса Финляндии", - подчеркнул Ниинистё.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220131/evropa-1770198615.html

https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770501904.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков, россия, финляндия, европа, саули ниинисте