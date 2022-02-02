https://ria.ru/20220202/finlyandiya-1770687511.html
В Финляндии не видят военной угрозы, заявил президент
В Финляндии не видят военной угрозы, заявил президент - РИА Новости, 02.02.2022
В Финляндии не видят военной угрозы, заявил президент
В Финляндии не видят военной угрозы, страна намерена и дальше продолжать построение партнерских отношений со всеми соседями, сохраняя стабильный... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:29
2022-02-02T15:29
2022-02-02T15:29
в мире
сергей лавров
дмитрий песков
россия
финляндия
европа
саули ниинисте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/39/1552523904_0:88:2238:1346_1920x0_80_0_0_5d2614a8b6bad5f489088ae1e0eb0390.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев - РИА Новости. В Финляндии не видят военной угрозы, страна намерена и дальше продолжать построение партнерских отношений со всеми соседями, сохраняя стабильный внешнеполитический курс, отметил президент Финляндии Саули Ниинистё в своей речи, открывая сессию парламента."Несмотря на то, что в отношении Финляндии нет военной угрозы, ситуация (с безопасностью в Европе) также глубоко затрагивает нас. Нарастающая военная напряженность на украинских границах отражается на всей Европе. Никто не может закрыть глаза на эту ситуацию", - отметил президент.Страна продолжит стабильный курс."Несмотря на растущую напряженность, международное положение Финляндии хорошее. Это было подтверждено многочисленными дискуссиями, которые у меня были в последнее время. Мы настроены на построение партнерских отношений и поддержание функциональных добрососедских отношений. И мы будем продолжать делать это в будущем. Именно это я имею в виду, когда говорю о стабильности внешнеполитического курса Финляндии", - подчеркнул Ниинистё.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220131/evropa-1770198615.html
https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770501904.html
россия
финляндия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/39/1552523904_0:0:2238:1679_1920x0_80_0_0_3bcdab52d3e0010cf5ba26981f54009b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, дмитрий песков, россия, финляндия, европа, саули ниинисте
В Финляндии не видят военной угрозы, заявил президент
Президент Финляндии Ниинисте заявил, что в Хельсинки не видят военной угрозы