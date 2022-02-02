11:04 02.02.2022 (обновлено: 11:29 02.02.2022)
Генпрокуратура готовит запрос об экстрадиции гендиректора Антипинского НПЗ
ГП готовит запрос об экстрадиции из Италии гендиректора Антипинского НПЗ Лисовиченко
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ готовит запрос об экстрадиции из Италии бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"По поручению Генеральной прокуратуры в ноябре 2019 года Лисовиченко был объявлен в международный розыск. 20 января текущего года его задержали на территории Италии, и в настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче Геннадия Лисовиченко для привлечения к уголовной ответственности", - сказал Иванов.
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НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка - крупнейшего кредитора группы.
Сбербанк в мае 2019 года стал собственником 80% завода, а в июне акции НПЗ у банка приобрела компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой выступили сам банк и группа отраслевых инвесторов. В декабре 2019 года завод был признан банкротом, однако продолжил свою работу. Имущество Антипинского НПЗ в прошлом году было продано с аукциона за 110 миллиардов рублей.
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