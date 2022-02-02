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Генпрокуратура готовит запрос об экстрадиции гендиректора Антипинского НПЗ
Генпрокуратура готовит запрос об экстрадиции гендиректора Антипинского НПЗ - РИА Новости, 02.02.2022
Генпрокуратура готовит запрос об экстрадиции гендиректора Антипинского НПЗ
Генеральная прокуратура РФ готовит запрос об экстрадиции из Италии бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, сообщил официальный представитель РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:04
2022-02-02T11:29
генеральная прокуратура рф
происшествия
тюменская область
антипинский нпз
россия
италия
дмитрий мазуров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ готовит запрос об экстрадиции из Италии бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."По поручению Генеральной прокуратуры в ноябре 2019 года Лисовиченко был объявлен в международный розыск. 20 января текущего года его задержали на территории Италии, и в настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче Геннадия Лисовиченко для привлечения к уголовной ответственности", - сказал Иванов.Управление СК РФ по Тюменской области обвиняет бывшего топ-менеджера в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка - крупнейшего кредитора группы.Сбербанк в мае 2019 года стал собственником 80% завода, а в июне акции НПЗ у банка приобрела компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой выступили сам банк и группа отраслевых инвесторов. В декабре 2019 года завод был признан банкротом, однако продолжил свою работу. Имущество Антипинского НПЗ в прошлом году было продано с аукциона за 110 миллиардов рублей.
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генеральная прокуратура рф, происшествия, тюменская область, антипинский нпз, россия, италия, дмитрий мазуров
11:04 02.02.2022 (обновлено: 11:29 02.02.2022)
 
Генпрокуратура готовит запрос об экстрадиции гендиректора Антипинского НПЗ

ГП готовит запрос об экстрадиции из Италии гендиректора Антипинского НПЗ Лисовиченко

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ готовит запрос об экстрадиции из Италии бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"По поручению Генеральной прокуратуры в ноябре 2019 года Лисовиченко был объявлен в международный розыск. 20 января текущего года его задержали на территории Италии, и в настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче Геннадия Лисовиченко для привлечения к уголовной ответственности", - сказал Иванов.
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НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка - крупнейшего кредитора группы.
Сбербанк в мае 2019 года стал собственником 80% завода, а в июне акции НПЗ у банка приобрела компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой выступили сам банк и группа отраслевых инвесторов. В декабре 2019 года завод был признан банкротом, однако продолжил свою работу. Имущество Антипинского НПЗ в прошлом году было продано с аукциона за 110 миллиардов рублей.
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Генеральная прокуратура РФПроисшествияТюменская областьАнтипинский НПЗРоссияИталияДмитрий Мазуров
 
 
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