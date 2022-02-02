"Много людей подставил": Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах

"Я человек проблемный. У меня были свои тяжелые периоды, связанные со всякого рода тусовками, гулянками. Были очень большие проблемы. Брат переживал за меня и переживает, но я его на тот момент не слышал. <…> Я очень много людей подставил, много говорил не того, что надо, многим сделал больно. Думаю, что буду еще долго разгребать последствия такого своего пути", – признался Иван.