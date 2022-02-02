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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220202/dobronravov-1770728359.html
"Много людей подставил": Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах
"Много людей подставил": Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах - РИА Новости, 02.02.2022
"Много людей подставил": Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах
Иван Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах, связанных с "тусовками и гулянками". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:28
2022-02-02T18:28
шоубиз
шоу-бизнес
федор добронравов
знаменитости
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Иван Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах, связанных с "тусовками и гулянками".При этом актер на YouTube-канале "Георгий за кадром" отметил, что это "его путь", благодаря которому он сейчас стал "чуточку лучше".Также Иван признался, что у него отличные отношения с отцом Федором Добронравовым.Ранее Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра Сатиры усталостью.
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шоу-бизнес, федор добронравов, знаменитости
18:28 02.02.2022
 
"Много людей подставил": Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах

Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах и об отношениях с отцом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист Иван Добронравов
Артист Иван Добронравов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Иван Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах, связанных с "тусовками и гулянками".

"Я человек проблемный. У меня были свои тяжелые периоды, связанные со всякого рода тусовками, гулянками. Были очень большие проблемы. Брат переживал за меня и переживает, но я его на тот момент не слышал. <…> Я очень много людей подставил, много говорил не того, что надо, многим сделал больно. Думаю, что буду еще долго разгребать последствия такого своего пути", – признался Иван.

При этом актер на YouTube-канале "Георгий за кадром" отметил, что это "его путь", благодаря которому он сейчас стал "чуточку лучше".
Также Иван признался, что у него отличные отношения с отцом Федором Добронравовым.

"Мы друзья. Я понимаю, что это мой папа, глава нашей семьи, но он как-то выстраивает отношения, что мне легко с ним поделиться всем, что на душе. Он всегда помогает и поддерживает в ситуациях, даже порой там, где, может, и не надо было бы поддерживать", – признался актер.

Ранее Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра Сатиры усталостью.
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