"Много людей подставил": Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах
Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах и об отношениях с отцом
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Иван Добронравов рассказал о тяжелых жизненных периодах, связанных с "тусовками и гулянками".
"Я человек проблемный. У меня были свои тяжелые периоды, связанные со всякого рода тусовками, гулянками. Были очень большие проблемы. Брат переживал за меня и переживает, но я его на тот момент не слышал. <…> Я очень много людей подставил, много говорил не того, что надо, многим сделал больно. Думаю, что буду еще долго разгребать последствия такого своего пути", – признался Иван.
При этом актер на YouTube-канале "Георгий за кадром" отметил, что это "его путь", благодаря которому он сейчас стал "чуточку лучше".
Также Иван признался, что у него отличные отношения с отцом Федором Добронравовым.
"Мы друзья. Я понимаю, что это мой папа, глава нашей семьи, но он как-то выстраивает отношения, что мне легко с ним поделиться всем, что на душе. Он всегда помогает и поддерживает в ситуациях, даже порой там, где, может, и не надо было бы поддерживать", – признался актер.
Ранее Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра Сатиры усталостью.
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