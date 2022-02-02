https://ria.ru/20220202/covid-sertifikat-1770733366.html

Минцифры направило заявку на включение в механизм ЕС по COVID-сертификатам

Минцифры направило заявку на включение в механизм ЕС по COVID-сертификатам - РИА Новости, 02.02.2022

Минцифры направило заявку на включение в механизм ЕС по COVID-сертификатам

Минцифры России направило заявку на присоединение к механизму ЕС по формированию и проверке ковид-сертификатов с QR-кодом, реакции пока не получало, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:40

2022-02-02T18:40

2022-02-02T18:40

распространение коронавируса

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Минцифры России направило заявку на присоединение к механизму ЕС по формированию и проверке ковид-сертификатов с QR-кодом, реакции пока не получало, сообщили в министерстве."Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС. Решение по ее рассмотрению не поступало", - сообщили в Минцифры.В министерстве отметили, что разногласий между РФ и ЕС по вопросу о механизмах проверки ковид-сертификатов нет.Минцифры считает, что успешная интеграция платформ для взаимного признания сертификатов возможна, при успешном подключении к инфраструктуре ЕС министерство планирует по запросу гражданина формировать дополнительный сертификат по стандартам ЕС (помимо российского)."Основная сложность заключается в том, что европейский механизм формирования и проверки сертификата кардинально отличается от российского. При формировании сертификата необходимо обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза, а также использовать в его наполнении справочную информацию ЕС", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220201/evropa-1770476776.html

https://ria.ru/20220202/turizm-1770315336.html

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, евросоюз, коронавирус covid-19, в мире, сертификат о вакцинации, коронавирусы