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В Петербурге возбудили дело о мошенничестве после обмана блокадницы
В Петербурге возбудили дело о мошенничестве после обмана блокадницы - РИА Новости, 02.02.2022
В Петербурге возбудили дело о мошенничестве после обмана блокадницы
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после обмана блокадницы из Петербурга, которая осталась без дома в результате действий мошенников, сообщается на сайте РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:33
2022-02-02T17:33
происшествия
курортный район
санкт-петербург
россия
блокада ленинграда (1941-1944)
ветераны
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после обмана блокадницы из Петербурга, которая осталась без дома в результате действий мошенников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, не позднее 16 июля 2021 года мошенники представились сотрудниками администрации города и рассказали, что планируется отремонтировать дорогу, ведущую к дому пожилой женщины. Однако для этого требуется её согласие на проведение ремонтных работ около её места проживания. Женщина подписала все документы, которые оказались договором купли-продажи на собственный дом. Таким образом злоумышленникам было передано право собственности на жилой дом с земельным участком на сумму не менее 8 миллионов 133 тысяч рублей."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... мошенничество", - говорится в сообщении.Уточняется, что ГСУСК России по Санкт-Петербургу окажет женщине помощь в возврате похищенного имущества. Ранее пресс-служба ведомства со ссылкой на региональный телеканал сообщила, что жительница Курортного района Петербурга, блокадница Зинаида Тимофеева осталась без своего единственного дома, подписав договор с мошенниками.
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курортный район
санкт-петербург
россия
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происшествия, курортный район, санкт-петербург, россия, блокада ленинграда (1941-1944), ветераны, следственный комитет россии (ск рф)
17:33 02.02.2022
 
В Петербурге возбудили дело о мошенничестве после обмана блокадницы

В Петербурге СК возбудил уголовное дело о мошенничестве после обмана блокадницы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после обмана блокадницы из Петербурга, которая осталась без дома в результате действий мошенников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, не позднее 16 июля 2021 года мошенники представились сотрудниками администрации города и рассказали, что планируется отремонтировать дорогу, ведущую к дому пожилой женщины. Однако для этого требуется её согласие на проведение ремонтных работ около её места проживания. Женщина подписала все документы, которые оказались договором купли-продажи на собственный дом. Таким образом злоумышленникам было передано право собственности на жилой дом с земельным участком на сумму не менее 8 миллионов 133 тысяч рублей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... мошенничество", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ГСУСК России по Санкт-Петербургу окажет женщине помощь в возврате похищенного имущества. Ранее пресс-служба ведомства со ссылкой на региональный телеканал сообщила, что жительница Курортного района Петербурга, блокадница Зинаида Тимофеева осталась без своего единственного дома, подписав договор с мошенниками.
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ПроисшествияКурортный районСанкт-ПетербургРоссияБлокада Ленинграда (1941-1944)ВетераныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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