https://ria.ru/20220202/blokadnitsa-1770715449.html

В Петербурге возбудили дело о мошенничестве после обмана блокадницы

В Петербурге возбудили дело о мошенничестве после обмана блокадницы - РИА Новости, 02.02.2022

В Петербурге возбудили дело о мошенничестве после обмана блокадницы

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после обмана блокадницы из Петербурга, которая осталась без дома в результате действий мошенников, сообщается на сайте РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:33

2022-02-02T17:33

2022-02-02T17:33

происшествия

курортный район

санкт-петербург

россия

блокада ленинграда (1941-1944)

ветераны

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после обмана блокадницы из Петербурга, которая осталась без дома в результате действий мошенников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, не позднее 16 июля 2021 года мошенники представились сотрудниками администрации города и рассказали, что планируется отремонтировать дорогу, ведущую к дому пожилой женщины. Однако для этого требуется её согласие на проведение ремонтных работ около её места проживания. Женщина подписала все документы, которые оказались договором купли-продажи на собственный дом. Таким образом злоумышленникам было передано право собственности на жилой дом с земельным участком на сумму не менее 8 миллионов 133 тысяч рублей."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... мошенничество", - говорится в сообщении.Уточняется, что ГСУСК России по Санкт-Петербургу окажет женщине помощь в возврате похищенного имущества. Ранее пресс-служба ведомства со ссылкой на региональный телеканал сообщила, что жительница Курортного района Петербурга, блокадница Зинаида Тимофеева осталась без своего единственного дома, подписав договор с мошенниками.

https://ria.ru/20220202/konflikt-1770642857.html

курортный район

санкт-петербург

россия

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происшествия, курортный район, санкт-петербург, россия, блокада ленинграда (1941-1944), ветераны, следственный комитет россии (ск рф)