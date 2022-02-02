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Песков назвал документы по безопасности предельно конкретными
Песков назвал документы по безопасности предельно конкретными - РИА Новости, 02.02.2022
Песков назвал документы по безопасности предельно конкретными
Озабоченности России по НАТО могло бы снять то, что изложено в проекте двух документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:38
2022-02-02T13:38
безопасность
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Озабоченности России по НАТО могло бы снять то, что изложено в проекте двух документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос, что могло снять "озабоченности" России в отношении НАТО, кроме закрытия их баз."Озабоченности могло бы снять то, что изложено в проекте двух документов... Они предельно конкретные - там нет ни одной общей фразы", - заявил Песков.
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безопасность, дмитрий песков, нато
13:38 02.02.2022
 
Песков назвал документы по безопасности предельно конкретными

Пресс-секретарь президента Песков назвал документы по безопасности предельно конкретными

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Озабоченности России по НАТО могло бы снять то, что изложено в проекте двух документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос, что могло снять "озабоченности" России в отношении НАТО, кроме закрытия их баз.
"Озабоченности могло бы снять то, что изложено в проекте двух документов... Они предельно конкретные - там нет ни одной общей фразы", - заявил Песков.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
13:22
НАТО обманула Россию, заявил Песков
 
БезопасностьДмитрий ПесковНАТО
 
 
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