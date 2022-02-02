https://ria.ru/20220202/bezopasnost-1770662134.html

Песков назвал документы по безопасности предельно конкретными

Песков назвал документы по безопасности предельно конкретными - РИА Новости, 02.02.2022

Песков назвал документы по безопасности предельно конкретными

Озабоченности России по НАТО могло бы снять то, что изложено в проекте двух документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:38

2022-02-02T13:38

2022-02-02T13:38

безопасность

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Озабоченности России по НАТО могло бы снять то, что изложено в проекте двух документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос, что могло снять "озабоченности" России в отношении НАТО, кроме закрытия их баз."Озабоченности могло бы снять то, что изложено в проекте двух документов... Они предельно конкретные - там нет ни одной общей фразы", - заявил Песков.

https://ria.ru/20220202/nato-1770659363.html

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безопасность, дмитрий песков, нато