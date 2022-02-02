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В Совфеде оценили перспективы переговоров по безопасности
В Совфеде оценили перспективы переговоров по безопасности - РИА Новости, 02.02.2022
В Совфеде оценили перспективы переговоров по безопасности
Если ответы США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности российскую сторону не устроят, а дипломатические переговоры зайдут в тупик, Россия будет... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:01
2022-02-02T13:01
2022-02-02T13:01
россия
южная осетия
сша
нато
в мире
андрей климов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Если ответы США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности российскую сторону не устроят, а дипломатические переговоры зайдут в тупик, Россия будет вынуждена обеспечивать свою безопасность иными доступными ей способами, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее в западной прессе появился полный текст ответов США и НАТО по инициативам России. В документах отмечается, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."С момента сообщения о том, что США и НАТО передали свой ответ Москве, на Западе тут же пошли многочисленные утечки. Смысл которых - доказать так называемой мировой общественности, а главным образом - избирателям США, что США и НАТО категорически отвергают суть предложений России, демонстрируя свое "нерушимое единство", - сказал Климов.При этом сенатор подчеркнул, что руководство России неоднократно заявляло о том, что Москву интересуют ответы по существу на главные вопросы."Если эти ответы нас не устроят, а дипломатические переговоры зайдут в тупик, Россия вынуждена будет обеспечивать свою безопасность иными доступными ей способами", - сказал парламентарий. Он также считает важным дождаться официальной информации по ответам США и НАТО на предложения России.
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россия, южная осетия, сша, нато, в мире, андрей климов
В Совфеде оценили перспективы переговоров по безопасности
Сенатор Климов: если Россию не устроят ответы, она обеспечит безопасность иными способами
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Если ответы США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности российскую сторону не устроят, а дипломатические переговоры зайдут в тупик, Россия будет вынуждена обеспечивать свою безопасность иными доступными ей способами, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее в западной прессе появился полный текст
ответов США и НАТО по инициативам России. В документах отмечается, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
"С момента сообщения о том, что США и НАТО
передали свой ответ Москве
, на Западе тут же пошли многочисленные утечки. Смысл которых - доказать так называемой мировой общественности, а главным образом - избирателям США, что США и НАТО категорически отвергают суть предложений России, демонстрируя свое "нерушимое единство", - сказал Климов.
При этом сенатор подчеркнул, что руководство России неоднократно заявляло о том, что Москву интересуют ответы по существу на главные вопросы.
"Если эти ответы нас не устроят, а дипломатические переговоры зайдут в тупик, Россия вынуждена будет обеспечивать свою безопасность иными доступными ей способами", - сказал парламентарий.
Он также считает важным дождаться официальной информации по ответам США и НАТО на предложения России.