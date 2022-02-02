https://ria.ru/20220202/bezopasnost-1770636925.html
В Совфеде назвали ответ США по безопасности наглым и безответственным
В Совфеде назвали ответ США по безопасности наглым и безответственным - РИА Новости, 02.02.2022
В Совфеде назвали ответ США по безопасности наглым и безответственным
Ответ США и НАТО по инициативам российской стороны в сфере безопасности не может устраивать Россию, поражает своей наглостью и безответственностью, заявил РИА... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:30
2022-02-02T11:30
2022-02-02T11:55
владимир джабаров
в мире
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сша
нато
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ответ США и НАТО по инициативам российской стороны в сфере безопасности не может устраивать Россию, поражает своей наглостью и безответственностью, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее в западной прессе появился полный текст ответов США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности. В документах отмечается, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."США ранее просили Россию не публиковать свои ответы по предложенным РФ гарантиям безопасности, теперь они появляются в прессе. О каком соблюдении дипломатической этики со стороны США и НАТО можно говорить?" - сказал Джабаров.По словам политика, "конечно, нас такой ответ не устраивает, он поражает своей наглостью и безответственностью". По мнению законодателя, США в полной мере не учли предложения российской стороны, а их "готовность" обсуждать тему контроля над вооружениями вызывает сомнения, поскольку "США не выполняют ранее достигнутые договоренности".Кроме того, вызывает недоумение пункт о готовности начать диалог о контроле над вооружениями в обмен "на вывод войск и миротворцев из Крыма", добавил парламентарий. Он подчеркнул, что Крым - это российская территория. "Давайте предложим США вывести войска из Техаса, который они захватили у Мексики", - привел пример он.Джабаров также подчеркнул, что Южная Осетия и Абхазия - это независимые государства, где нет российских войск, но проживают граждане РФ. Парламентарий также напомнил, что именно российские миротворцы смогли остановить конфликт в Приднестровье."Если они не хотят мира, значит, получат дальнейшее обострение ситуации", - считает законодатель. Он напомнил, что с агрессивной риторикой против России выступила Великобритания, хотя для этого у Лондона нет реальных возможностей "ни в экономике, ни в оборонной сфере".
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владимир джабаров, в мире, россия, сша, нато, совет федерации рф
11:30 02.02.2022 (обновлено: 11:55 02.02.2022)
В Совфеде назвали ответ США по безопасности наглым и безответственным
Сенатор Джабаров: ответ США по безопасности поражает наглостью и безответственностью
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ответ США и НАТО по инициативам российской стороны в сфере безопасности не может устраивать Россию, поражает своей наглостью и безответственностью, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в западной прессе появился полный текст ответов США
и НАТО по предложенным Россией
гарантиям безопасности. В документах отмечается, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине
. При этом Вашингтон
готов начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии
и Абхазии
.
"США ранее просили Россию не публиковать свои ответы по предложенным РФ гарантиям безопасности, теперь они появляются в прессе. О каком соблюдении дипломатической этики со стороны США и НАТО
можно говорить?" - сказал Джабаров.
По словам политика, "конечно, нас такой ответ не устраивает, он поражает своей наглостью и безответственностью". По мнению законодателя, США в полной мере не учли предложения российской стороны, а их "готовность" обсуждать тему контроля над вооружениями вызывает сомнения, поскольку "США не выполняют ранее достигнутые договоренности".
Кроме того, вызывает недоумение пункт о готовности начать диалог о контроле над вооружениями в обмен "на вывод войск и миротворцев из Крыма", добавил парламентарий. Он подчеркнул, что Крым - это российская территория. "Давайте предложим США вывести войска из Техаса, который они захватили у Мексики", - привел пример он.
Джабаров также подчеркнул, что Южная Осетия и Абхазия - это независимые государства, где нет российских войск, но проживают граждане РФ. Парламентарий также напомнил, что именно российские миротворцы смогли остановить конфликт в Приднестровье.
"Если они не хотят мира, значит, получат дальнейшее обострение ситуации", - считает законодатель. Он напомнил, что с агрессивной риторикой против России выступила Великобритания
, хотя для этого у Лондона
нет реальных возможностей "ни в экономике, ни в оборонной сфере".