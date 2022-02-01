https://ria.ru/20220201/yuzhno-sakhalinsk-1770405089.html
В Южно-Сахалинске получили сообщения о "минировании" школ
В Южно-Сахалинске получили сообщения о "минировании" школ - РИА Новости, 01.02.2022
В Южно-Сахалинске получили сообщения о "минировании" школ
Сообщения о "минировании" трех школ и двух торговых центров в Южно-Сахалинске поступили в экстренные службы утром 1 февраля, здания уже проверили, рассказали в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T04:54
2022-02-01T04:54
2022-02-01T04:54
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Сообщения о "минировании" трех школ и двух торговых центров в Южно-Сахалинске поступили в экстренные службы утром 1 февраля, здания уже проверили, рассказали в пресс-службе администрации областного центра."На службу 112 получены сигналы о "минировании" школ №1, 5 и 8", - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.Из школ эвакуировали педагогов и учащихся. На месте работали представители спецслужб. Здание осматривали кинологи с собаками.Кроме того, из ТЦ "Сити Молл" и ТЦ "Аллея" вывели персонал и посетителей после анонимных сообщений.С 17 января по 25 января включительно неизвестные сообщали о "минированиях" в Южно-Сахалинске и в Корсакове школ, больниц и других социальных учреждениях.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769812529.html
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происшествия, южно-сахалинск, россия
В Южно-Сахалинске получили сообщения о "минировании" школ
В Южно-Сахалинске получили сообщения о "минировании" трех школ и двух торговых центров
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. Сообщения о "минировании" трех школ и двух торговых центров в Южно-Сахалинске поступили в экстренные службы утром 1 февраля, здания уже проверили, рассказали в пресс-службе администрации областного центра.
"На службу 112 получены сигналы о "минировании" школ №1, 5 и 8", - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.
Из школ эвакуировали педагогов и учащихся. На месте работали представители спецслужб. Здание осматривали кинологи с собаками.
Кроме того, из ТЦ "Сити Молл" и ТЦ "Аллея" вывели персонал и посетителей после анонимных сообщений.
С 17 января по 25 января включительно неизвестные сообщали о "минированиях" в Южно-Сахалинске
и в Корсакове
школ, больниц и других социальных учреждениях.
Волна "минирований" в разных городах России
началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.