https://ria.ru/20220201/vzyatka-1770476138.html

Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки

Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 01.02.2022

Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки

Начальник структурного подразделения промышленного предприятия в Челябинской области подозревается в получении взятки от директора коммерческой организации,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:51

2022-02-01T13:51

2022-02-01T13:51

происшествия

челябинская область

миасс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Начальник структурного подразделения промышленного предприятия в Челябинской области подозревается в получении взятки от директора коммерческой организации, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, в 2017-2019 годах подозреваемая получила взятку в сумме более 170 тысяч рублей от директора коммерческой организации за заключение организацией договоров поставки продукции, необходимой для производства. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о начальнике структурного подразделения АО "Государственный ракетный центр имени академика Макеева" (город Миасс)."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения промышленного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220129/arest-1770115166.html

https://ria.ru/20220127/vzyatka-1769720126.html

челябинская область

миасс

россия

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происшествия, челябинская область, миасс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия