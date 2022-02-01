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Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки
Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 01.02.2022
Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки
Начальник структурного подразделения промышленного предприятия в Челябинской области подозревается в получении взятки от директора коммерческой организации,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:51
2022-02-01T13:51
происшествия
челябинская область
миасс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Начальник структурного подразделения промышленного предприятия в Челябинской области подозревается в получении взятки от директора коммерческой организации, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, в 2017-2019 годах подозреваемая получила взятку в сумме более 170 тысяч рублей от директора коммерческой организации за заключение организацией договоров поставки продукции, необходимой для производства. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о начальнике структурного подразделения АО "Государственный ракетный центр имени академика Макеева" (город Миасс)."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения промышленного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220129/arest-1770115166.html
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происшествия, челябинская область, миасс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
13:51 01.02.2022
 
Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки

Против сотрудницы ракетного центра под Челябинском возбудили дело за получение взятки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Начальник структурного подразделения промышленного предприятия в Челябинской области подозревается в получении взятки от директора коммерческой организации, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в 2017-2019 годах подозреваемая получила взятку в сумме более 170 тысяч рублей от директора коммерческой организации за заключение организацией договоров поставки продукции, необходимой для производства. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.
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Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о начальнике структурного подразделения АО "Государственный ракетный центр имени академика Макеева" (город Миасс).
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения промышленного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинская областьМиассФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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