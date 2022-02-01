https://ria.ru/20220201/vzyatka-1770476138.html
Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки
Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 01.02.2022
Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки
Начальник структурного подразделения промышленного предприятия в Челябинской области подозревается в получении взятки от директора коммерческой организации,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:51
2022-02-01T13:51
2022-02-01T13:51
происшествия
челябинская область
миасс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Начальник структурного подразделения промышленного предприятия в Челябинской области подозревается в получении взятки от директора коммерческой организации, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, в 2017-2019 годах подозреваемая получила взятку в сумме более 170 тысяч рублей от директора коммерческой организации за заключение организацией договоров поставки продукции, необходимой для производства. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о начальнике структурного подразделения АО "Государственный ракетный центр имени академика Макеева" (город Миасс)."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения промышленного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220129/arest-1770115166.html
https://ria.ru/20220127/vzyatka-1769720126.html
челябинская область
миасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, миасс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Сотрудницу ракетного центра под Челябинском заподозрили в получении взятки
Против сотрудницы ракетного центра под Челябинском возбудили дело за получение взятки