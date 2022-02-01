https://ria.ru/20220201/voyska-1770449647.html

Войска ВВО перебросили для проверки сил реагирования Союзного государства

Войска ВВО перебросили для проверки сил реагирования Союзного государства - РИА Новости, 01.02.2022

Войска ВВО перебросили для проверки сил реагирования Союзного государства

Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросили на расстояние до десяти тысяч километров, заявил министр... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:53

2022-02-01T11:53

2022-02-01T12:55

безопасность

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770455848_37:78:3539:2048_1920x0_80_0_0_9150efef21b5695940279d9490447560.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросили на расстояние до десяти тысяч километров, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", — рассказал он на селекторном совещании.Помимо этих подразделений, в маневрах участвуют органы военного управления.По словам министра, войска во время учений займутся охраной и обороной государственных и военных объектов, а также государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России.Проверка сил Союзного государства проходит в два этапа. Первый продлится до 9 февраля — за это время военных передислоцируют на территорию Белоруссии и сформируют группировки войск. На втором — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022", во время которых солдаты и офицеры отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также антитеррористические операции.Западные страны в последнее время все чаще заявляют, что Россия готовит нападение на Украину. Москва эти обвинения неоднократно отвергала и подчеркивала, что никому не угрожает, а перемещения войск внутри страны или в рамках учений Союзного государства не должны никого волновать. МИД и Кремль также отмечали, что распространение слухов о возможном вторжении используется США и НАТО для размещения своих войск у границ России.

https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html

https://ria.ru/20220130/ucheniya-1770224704.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белоруссия, россия