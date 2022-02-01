https://ria.ru/20220201/voyska-1770449647.html
Войска ВВО перебросили для проверки сил реагирования Союзного государства
Войска ВВО перебросили для проверки сил реагирования Союзного государства - РИА Новости, 01.02.2022
Войска ВВО перебросили для проверки сил реагирования Союзного государства
Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросили на расстояние до десяти тысяч километров, заявил министр... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:53
2022-02-01T11:53
2022-02-01T12:55
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросили на расстояние до десяти тысяч километров, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", — рассказал он на селекторном совещании.Помимо этих подразделений, в маневрах участвуют органы военного управления.По словам министра, войска во время учений займутся охраной и обороной государственных и военных объектов, а также государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России.Проверка сил Союзного государства проходит в два этапа. Первый продлится до 9 февраля — за это время военных передислоцируют на территорию Белоруссии и сформируют группировки войск. На втором — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022", во время которых солдаты и офицеры отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также антитеррористические операции.Западные страны в последнее время все чаще заявляют, что Россия готовит нападение на Украину. Москва эти обвинения неоднократно отвергала и подчеркивала, что никому не угрожает, а перемещения войск внутри страны или в рамках учений Союзного государства не должны никого волновать. МИД и Кремль также отмечали, что распространение слухов о возможном вторжении используется США и НАТО для размещения своих войск у границ России.
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безопасность, белоруссия, россия
11:53 01.02.2022 (обновлено: 12:55 01.02.2022)
Войска ВВО перебросили для проверки сил реагирования Союзного государства
Войска ВВО перебросили на десять тысяч километров для проверки сил Союзного государства
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросили на расстояние до десяти тысяч километров, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", — рассказал он на селекторном совещании.
Помимо этих подразделений, в маневрах участвуют органы военного управления.
По словам министра, войска во время учений займутся охраной и обороной государственных и военных объектов, а также государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии
и России
.
Проверка сил Союзного государства проходит в два этапа. Первый продлится до 9 февраля — за это время военных передислоцируют на территорию Белоруссии и сформируют группировки войск. На втором — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022", во время которых солдаты и офицеры отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также антитеррористические операции.
Западные страны в последнее время все чаще заявляют, что Россия готовит нападение на Украину
. Москва
эти обвинения неоднократно отвергала и подчеркивала, что никому не угрожает, а перемещения войск внутри страны или в рамках учений Союзного государства не должны никого волновать. МИД и Кремль также отмечали, что распространение слухов о возможном вторжении используется США
и НАТО
для размещения своих войск у границ России.