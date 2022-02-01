https://ria.ru/20220201/ukraina-1770490992.html

Союз с Британией и Польшей не заменит другие альянсы, заявили в Раде

Союз с Британией и Польшей не заменит другие альянсы, заявили в Раде - РИА Новости, 01.02.2022

Союз с Британией и Польшей не заменит другие альянсы, заявили в Раде

Новый союз Украины, Великобритании и Польши не является альтернативой другим альянсам, сообщил во вторник первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:56

2022-02-01T14:56

2022-02-01T14:56

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владимир зеленский

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верховная рада украины

европейская солидарность

алексей гончаренко

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КИЕВ, 1 фев- РИА Новости. Новый союз Украины, Великобритании и Польши не является альтернативой другим альянсам, сообщил во вторник первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией, однако не назвал подробностей такого формата. Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон во вторник посетит с визитом Украину. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что во время визита Джонсона на Украине будет находиться премьер Польши Матеуш Моравецкий, вероятно, они будут подписывать декларацию о новом союзе."Это не есть какая-то альтернатива чему-то. Это не альтернатива НАТО или ЕС, это даже не альтернатива другому региональному образованию - так называемому "Триморью". Это - дополнительная возможность для сотрудничества", - сказал Корниенко журналистам в парламенте, трансляцию вели украинские телеканалы.По его словам, Украина сейчас очень нуждается в помощи на фоне "российской угрозы". При этом Корниенко напомнил, что Британия и Польша уже помогают Украине как оружием, так и политически. "И от себя, и в Европе они постоянно об этом говорят. Они действительно очень наши хорошие промоутеры", - добавил первый вице-спикер.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220125/soyuz-1769344520.html

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