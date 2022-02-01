https://ria.ru/20220201/udalenka-1770485525.html

Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников - РИА Новости, 01.02.2022

Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Минтруд рекомендовал российским работодателям по возможности перевести на удаленный формат максимальное число сотрудников из-за роста заболеваемости... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:34

2022-02-01T14:34

2022-02-01T17:30

распространение коронавируса

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минтруд рекомендовал российским работодателям по возможности перевести на удаленный формат максимальное число сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом.Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года.Численность таких сотрудников каждая организация определяет самостоятельно, исходя из своих возможностей. В Минтруде также напомнили, что смена режима не может быть основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач.Все вопросы по организации удаленки регулируются Трудовым кодексом. По информации министерства, сейчас дистанционно работают около трех миллионов человек.За минувшие сутки в России выявили 125 836 новых случаев COVID-19, в целом за пандемию — 11 986 913, умерли 332 012 человек. Власти неоднократно говорили, что не видят поводов для нового локдауна, но указывали на необходимость соблюдать уже введенные меры: не нарушать масочный режим, держать социальную дистанцию, для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями — избегать мест массового скопления людей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии