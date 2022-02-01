https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770450529.html

Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу

Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.02.2022

Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу

Минобороны России "в рамках добровольной транспарентности" проинформировало иностранных партнеров о проведении российско-белорусского учения "Союзная... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:59

2022-02-01T11:59

2022-02-01T11:59

безопасность

белоруссия

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Минобороны России "в рамках добровольной транспарентности" проинформировало иностранных партнеров о проведении российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022", его параметры не обязывали этого делать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму", - сказал Шойгу.При этом он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнеров об учении, но министерство обороны РФ сделало это в рамках добровольной транспарентности."Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, министерство обороны России - в рамках добровольной транспарентности - проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении", - подчеркнул Шойгу.Он сообщил, что манёвры "Союзная решимость-2022" состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.

https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770379452.html

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безопасность, белоруссия, сергей шойгу, россия