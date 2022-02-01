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Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу
Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.02.2022
Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу
Минобороны России "в рамках добровольной транспарентности" проинформировало иностранных партнеров о проведении российско-белорусского учения "Союзная... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:59
2022-02-01T11:59
безопасность
белоруссия
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Минобороны России "в рамках добровольной транспарентности" проинформировало иностранных партнеров о проведении российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022", его параметры не обязывали этого делать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму", - сказал Шойгу.При этом он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнеров об учении, но министерство обороны РФ сделало это в рамках добровольной транспарентности."Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, министерство обороны России - в рамках добровольной транспарентности - проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении", - подчеркнул Шойгу.Он сообщил, что манёвры "Союзная решимость-2022" состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.
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безопасность, белоруссия, сергей шойгу, россия
11:59 01.02.2022
 
Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: Россия рассказала иностранным атташе об учениях "Союзная решимость"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРасчет реактивной системы залпового огня "Град" выполняет стрельбу во время совместных военных учений Россия-Белоруссия
Расчет реактивной системы залпового огня Град выполняет стрельбу во время совместных военных учений Россия-Белоруссия - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Расчет реактивной системы залпового огня "Град" выполняет стрельбу во время совместных военных учений Россия-Белоруссия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Минобороны России "в рамках добровольной транспарентности" проинформировало иностранных партнеров о проведении российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022", его параметры не обязывали этого делать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму", - сказал Шойгу.
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При этом он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнеров об учении, но министерство обороны РФ сделало это в рамках добровольной транспарентности.
"Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, министерство обороны России - в рамках добровольной транспарентности - проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении", - подчеркнул Шойгу.
Он сообщил, что манёвры "Союзная решимость-2022" состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.
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