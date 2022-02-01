https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770450529.html
Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу
Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.02.2022
Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу
Минобороны России "в рамках добровольной транспарентности" проинформировало иностранных партнеров о проведении российско-белорусского учения "Союзная... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:59
2022-02-01T11:59
2022-02-01T11:59
безопасность
белоруссия
сергей шойгу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768334059_0:102:1757:1090_1920x0_80_0_0_62c7d2e4646614789443353decefa93e.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Минобороны России "в рамках добровольной транспарентности" проинформировало иностранных партнеров о проведении российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022", его параметры не обязывали этого делать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму", - сказал Шойгу.При этом он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнеров об учении, но министерство обороны РФ сделало это в рамках добровольной транспарентности."Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, министерство обороны России - в рамках добровольной транспарентности - проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении", - подчеркнул Шойгу.Он сообщил, что манёвры "Союзная решимость-2022" состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.
https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770379452.html
https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768334059_85:0:1673:1191_1920x0_80_0_0_684af3fde5f7a7649df103f8f7c2e32a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, сергей шойгу, россия
Иностранным атташе рассказали о российско-белорусских учениях, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: Россия рассказала иностранным атташе об учениях "Союзная решимость"
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Минобороны России "в рамках добровольной транспарентности" проинформировало иностранных партнеров о проведении российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022", его параметры не обязывали этого делать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму", - сказал Шойгу
.
При этом он подчеркнул, что Россия
и Белоруссия
не были обязаны уведомлять иностранных партнеров об учении, но министерство обороны РФ сделало это в рамках добровольной транспарентности.
"Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, министерство обороны России - в рамках добровольной транспарентности - проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении", - подчеркнул Шойгу.
Он сообщил, что манёвры "Союзная решимость-2022" состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.