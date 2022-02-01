https://ria.ru/20220201/turtsiya-1770578950.html
Вашингтон тормозит процесс по поставкe истребителей, заявил Эрдоган
Вашингтон тормозит процесс по поставкe истребителей, заявил Эрдоган - РИА Новости, 01.02.2022
Вашингтон тормозит процесс по поставкe истребителей, заявил Эрдоган
Вашингтон тормозит процесс по поставкe истребителей в Анкару, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:45
2022-02-01T21:45
2022-02-01T21:45
в мире
f-35
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сша
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Вашингтон тормозит процесс по поставкe истребителей в Анкару, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."…Что касается F-35, то мы заплатили США 1 миллиард 450 миллионов долларов. Но они не дали нам F-35, которые должны были. Они все еще тормозят процесс. Сейчас говорят, давайте решим эту проблему, проведя обсуждения с нашим министерством обороны… Наше Минобороны продолжает эту работу с американскими партнерами. Мы попытаемся решить эту проблему, модернизировав необходимые F-16 или путем предоставления нам нескольких новых F-16", - сказал Эрдоган на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции заявлял, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
https://ria.ru/20211009/turtsiya-1753807417.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, f-35, турция, сша
Вашингтон тормозит процесс по поставкe истребителей, заявил Эрдоган
Президент Турции Эрдоган: США тормозят процесс по поставкe истребителей F-35 в Анкару