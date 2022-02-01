Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220201/solntsev-1770461159.html
"Максимум 100 тысяч": Солнцев озвучил зарплату участников "Дом 2"
"Максимум 100 тысяч": Солнцев озвучил зарплату участников "Дом 2" - РИА Новости, 01.02.2022
"Максимум 100 тысяч": Солнцев озвучил зарплату участников "Дом 2"
Рустам Солнцев озвучил зарплату участников шоу "Дом 2". Он отметил, что их максимальная зарплата сейчас – 100 тысяч рублей. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:16
2022-02-01T13:16
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770465727_0:167:1081:775_1920x0_80_0_0_2d20b877efe6efc72ae48c6d68126919.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рустам Солнцев озвучил зарплату участников шоу "Дом 2". Он отметил, что их максимальная зарплата сейчас – 100 тысяч рублей.В комментарии Teleprogramma.pro бывший участник проекта признался, что раньше зарплаты были выше.Солнцев подтвердил слова другого экс-участника программы Данилы Бухарова, который сказал, что за два дня ему заплатили 77 рублей.Ранее создатель проект Валерий Комиссаров раскрыл, почему он создал "Дом 2", и анонсировал новый проект.
https://ria.ru/20220125/grigorenko-1769372367.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770465727_0:66:1081:876_1920x0_80_0_0_32b529e2e8036d3f81a8cbd005eddf5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес
13:16 01.02.2022
 
"Максимум 100 тысяч": Солнцев озвучил зарплату участников "Дом 2"

Солнцев назвал 100 тысяч рублей максимальной зарплатой участников "Дом 2" сегодня

© Фото : solncevrustam_/InstagramРустам Солнцев
Рустам Солнцев - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : solncevrustam_/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рустам Солнцев озвучил зарплату участников шоу "Дом 2". Он отметил, что их максимальная зарплата сейчас – 100 тысяч рублей.

"Сейчас у них максимум в месяц зарплата 100 тысяч рублей. Причем получают столько единицы. Немного больше получают ведущие. Я там вообще никого не знаю. Их никто не пиарит. Они никому не интересны", – сказал Солнцев.

В комментарии Teleprogramma.pro бывший участник проекта признался, что раньше зарплаты были выше.

"У меня на шоу "Дом-2" была зарплата пять тысяч долларов. Но раньше и рубль себя немного по-другому вел. Потом чуть меньше платили, но все равно зарплата была высокая", – отметил Рустам.

Солнцев подтвердил слова другого экс-участника программы Данилы Бухарова, который сказал, что за два дня ему заплатили 77 рублей.

"Это возможно. Он никто и звать его никак. Это еще хорошо, что ему заплатили 77 рублей", – заключил Солнцев.

Ранее создатель проект Валерий Комиссаров раскрыл, почему он создал "Дом 2", и анонсировал новый проект.
Илья Григоренко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 11:07Шоубиз
Звезду "Дома-2" нашли просящим милостыню
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала