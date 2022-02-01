"Максимум 100 тысяч": Солнцев озвучил зарплату участников "Дом 2"
Солнцев назвал 100 тысяч рублей максимальной зарплатой участников "Дом 2" сегодня
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рустам Солнцев озвучил зарплату участников шоу "Дом 2". Он отметил, что их максимальная зарплата сейчас – 100 тысяч рублей.
"Сейчас у них максимум в месяц зарплата 100 тысяч рублей. Причем получают столько единицы. Немного больше получают ведущие. Я там вообще никого не знаю. Их никто не пиарит. Они никому не интересны", – сказал Солнцев.
В комментарии Teleprogramma.pro бывший участник проекта признался, что раньше зарплаты были выше.
"У меня на шоу "Дом-2" была зарплата пять тысяч долларов. Но раньше и рубль себя немного по-другому вел. Потом чуть меньше платили, но все равно зарплата была высокая", – отметил Рустам.
Солнцев подтвердил слова другого экс-участника программы Данилы Бухарова, который сказал, что за два дня ему заплатили 77 рублей.
"Это возможно. Он никто и звать его никак. Это еще хорошо, что ему заплатили 77 рублей", – заключил Солнцев.
Ранее создатель проект Валерий Комиссаров раскрыл, почему он создал "Дом 2", и анонсировал новый проект.
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