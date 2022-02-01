https://ria.ru/20220201/solntsev-1770461159.html

"Максимум 100 тысяч": Солнцев озвучил зарплату участников "Дом 2"

"Максимум 100 тысяч": Солнцев озвучил зарплату участников "Дом 2" - РИА Новости, 01.02.2022

"Максимум 100 тысяч": Солнцев озвучил зарплату участников "Дом 2"

Рустам Солнцев озвучил зарплату участников шоу "Дом 2". Он отметил, что их максимальная зарплата сейчас – 100 тысяч рублей. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:16

2022-02-01T13:16

2022-02-01T13:16

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рустам Солнцев озвучил зарплату участников шоу "Дом 2". Он отметил, что их максимальная зарплата сейчас – 100 тысяч рублей.В комментарии Teleprogramma.pro бывший участник проекта признался, что раньше зарплаты были выше.Солнцев подтвердил слова другого экс-участника программы Данилы Бухарова, который сказал, что за два дня ему заплатили 77 рублей.Ранее создатель проект Валерий Комиссаров раскрыл, почему он создал "Дом 2", и анонсировал новый проект.

https://ria.ru/20220125/grigorenko-1769372367.html

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