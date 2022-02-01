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Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя
Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022
Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя
Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T23:50
2022-02-01T23:50
в мире
россия
киев
москва
нато
оон
минские соглашения
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя."Я надеюсь на исполнение минских соглашений. Вот к чему мы взываем с самого начала, с момента их принятия. Но, к сожалению, украинские власти открыто заявляют, что минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдет", - сказал Небензя.
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в мире, россия, киев, москва, нато, оон, минские соглашения
23:50 01.02.2022
 
Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя

Постпред Небензя напомнил, что Минские соглашения должны исполняться в полном объеме

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 1 фев – РИА Новости. Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Я надеюсь на исполнение минских соглашений. Вот к чему мы взываем с самого начала, с момента их принятия. Но, к сожалению, украинские власти открыто заявляют, что минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдет", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
15:45
WP сообщила о перепалке постпредов России и США на заседании Совбеза ООН
 
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