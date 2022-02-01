https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770587282.html

Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя

Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022

Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя

Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T23:50

2022-02-01T23:50

2022-02-01T23:50

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ООН, 1 фев – РИА Новости. Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя."Я надеюсь на исполнение минских соглашений. Вот к чему мы взываем с самого начала, с момента их принятия. Но, к сожалению, украинские власти открыто заявляют, что минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдет", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20220201/perepalka-1770502462.html

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