https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770587282.html
Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя
Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022
Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя
Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T23:50
2022-02-01T23:50
2022-02-01T23:50
в мире
россия
киев
москва
нато
оон
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg
ООН, 1 фев – РИА Новости. Минские соглашения должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются на Украине, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя."Я надеюсь на исполнение минских соглашений. Вот к чему мы взываем с самого начала, с момента их принятия. Но, к сожалению, украинские власти открыто заявляют, что минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдет", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20220201/perepalka-1770502462.html
россия
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_a283c89814ccb22f1fa4ee4e89d84c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, москва, нато, оон, минские соглашения
Минские соглашения должны исполняться в полном объеме, напомнил Небензя
Постпред Небензя напомнил, что Минские соглашения должны исполняться в полном объеме