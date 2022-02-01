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Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве - РИА Новости, 01.02.2022
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве
Прибывший в Россию глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник отправился на утреннюю пробежку в Москве в районе Воробьевых Гор и опубликовал соответствующую... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:25
2022-02-01T10:25
2022-02-01T11:57
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прибывший в Россию глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник отправился на утреннюю пробежку в Москве в районе Воробьевых Гор и опубликовал соответствующую фотографию в Facebook."Привычный московский старт", - говорится в подписи к снимку.На фотографии Сийярто бежит по заснеженной набережной в зеленой шапке и шортах. На заднем плане виднеется здание МГУ.Позднее глава венгерского МИД опубликовал видео своей пробежки, которое озаглавил "Москва, город просыпается". На кадрах запечатлены несколько планов зимней Москвы. Удалось заснять, как московские коммунальные службы очищают город от снега, а прохожие появляются на улицах.На видеозаписи видно, как Сийярто во время пробежки обгоняет женщину, перепрыгивает через сугробы и в итоге добегает до района посольства Венгрии на Мосфильмовской улице.Ранее пресс-служба венгерского правительства сообщила, что глава МИД Венгрии намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В МИД РФ подтвердили, что встреча главы российского МИД с венгерским коллегой может пройти во вторник.
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10:25 01.02.2022 (обновлено: 11:57 01.02.2022)
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал фотографию и видео с пробежки в Москве