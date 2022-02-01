https://ria.ru/20220201/siyyarto-1770427818.html

Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве

Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве - РИА Новости, 01.02.2022

Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве

Прибывший в Россию глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник отправился на утреннюю пробежку в Москве в районе Воробьевых Гор и опубликовал соответствующую... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:25

2022-02-01T10:25

2022-02-01T11:57

в мире

москва

сергей лавров

петер сийярто

мид венгрии

россия

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770427075_0:54:1784:1058_1920x0_80_0_0_6f0d59471a871b085979d23494566b08.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прибывший в Россию глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник отправился на утреннюю пробежку в Москве в районе Воробьевых Гор и опубликовал соответствующую фотографию в Facebook."Привычный московский старт", - говорится в подписи к снимку.На фотографии Сийярто бежит по заснеженной набережной в зеленой шапке и шортах. На заднем плане виднеется здание МГУ.Позднее глава венгерского МИД опубликовал видео своей пробежки, которое озаглавил "Москва, город просыпается". На кадрах запечатлены несколько планов зимней Москвы. Удалось заснять, как московские коммунальные службы очищают город от снега, а прохожие появляются на улицах.На видеозаписи видно, как Сийярто во время пробежки обгоняет женщину, перепрыгивает через сугробы и в итоге добегает до района посольства Венгрии на Мосфильмовской улице.Ранее пресс-служба венгерского правительства сообщила, что глава МИД Венгрии намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В МИД РФ подтвердили, что встреча главы российского МИД с венгерским коллегой может пройти во вторник.

https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html

москва

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, сергей лавров, петер сийярто, мид венгрии, россия, венгрия