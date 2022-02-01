https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770468739.html

В ЕС призвали заморозить доступ России к специальным правам заимствования

В ЕС призвали заморозить доступ России к специальным правам заимствования - РИА Новости, 01.02.2022

В ЕС призвали заморозить доступ России к специальным правам заимствования

Некоторые страны ЕС в рамках разрабатываемых мер против России из-за Украины призвали заморозить доступ РФ к специальным правам заимствования (СДР), пишет... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:14

2022-02-01T13:14

2022-02-01T13:14

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Некоторые страны ЕС в рамках разрабатываемых мер против России из-за Украины призвали заморозить доступ РФ к специальным правам заимствования (СДР), пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы."Ряд стран ЕС призвали к заморозке доступа РФ к СДР, которые действуют как резервная валюта", - пишет издание.Помимо этого, как утверждает издание, ЕС и США хотят "ударить в самое сердце российской банковской системы" и в значительной степени отрезать Москву от международной финансовой системы. Как отмечается, "на линии огня" оказались такие крупнейшие финансовые институты РФ, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Альфа-банк.Между тем, США и их союзники также обсуждают вопрос об отключении России от системы SWIFT, что еще больше осложнит взаимодействие российских банков с Западом. Однако в ЕС эта мера нашла меньше поддержки и, по словам одного из европейских чиновников, рассматривается "в крайнем случае".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770465113.html

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в мире, альфа-банк, киев, сша, дмитрий песков, втб, российский фонд прямых инвестиций, россия