https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770437443.html

Американские бизнесмены испугались антироссийских санкций

Угрозы санкций против России напугали американский бизнес, пишет WSJ - РИА Новости, 01.02.2022

Американские бизнесмены испугались антироссийских санкций

Угрозы США ввести новые санкции против России заставили американские компании планировать всевозможные сценарии, однако этих усилий может быть недостаточно,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:08

2022-02-01T11:08

2022-02-01T12:36

сша

москва

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601673887_705:0:4041:1877_1920x0_80_0_0_d530e8ec4a82e29962068d9bd7871050.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Угрозы США ввести новые санкции против России заставили американские компании планировать всевозможные сценарии, однако этих усилий может быть недостаточно, чтобы смягчить удар для бизнеса, пишет The Wall Street Journal.Как рассказал изданию юрист Адам М. Смит из Вашингтона, в последние недели он ежедневно общается с клиентами, особенно в банковском, транспортном и нефтегазовом секторах, обеспокоенными тем, что Москва попадет под удар американской политики."Сложно обеспечить защиту ваших операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какие последуют действия со стороны правительства США", — сказал Смит, партнер юридической фирмы Gibson, Dunn & Crutcher LLP, которая специализируется на соблюдении требований международной торговли.По словам эксперта, Соединенные Штаты могут использовать несколько подходов и задействовать существующие инструменты для введения новых ограничительных мер, а последствия окажутся серьезными. Смит заявил, что санкции, скорее всего, будут подразумевать исключения и лицензии на определенные виды деятельности и предоставят предприятиям льготный период для свертывания операций. Но для этого все равно потребуются указания и консультации со стороны американских агентств. "Все эти нюансы делают навигацию очень сложной", — заключил он.Кэри Стайнбауэр, партнер юридической фирмы Winston & Strawn LLP в Вашингтоне, занимающейся санкциями и экспортным контролем, рассказала, что планируют делать местные и иностранные клиенты в случае введения новых мер против Москвы. По ее словам, предприятия, скорее всего, обратятся в различные агентства, такие как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов, чтобы получить лицензию на работу или право на ее продление для постепенного прекращения деятельности.С учетом тесных связей между экономикой США, Европы и России соблюдение санкций может оказаться сложным, поэтому компаниям не следует медлить с обращением к государственным чиновникам, чтобы выразить свою обеспокоенность и получить рекомендации, считает Стайнбауэр.Ранее Bloomberg со ссылкой на главу международного комитета верхней палаты конгресса Боба Менендеса сообщил, что американский сенат на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, предусмотренных на случай эскалации вокруг Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/ssha-1770430541.html

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770415297.html

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770404517.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, цены на нефть, россия