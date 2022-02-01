Американские бизнесмены испугались антироссийских санкций

11:08 01.02.2022 (обновлено: 12:36 01.02.2022)
Угрозы санкций против России напугали американский бизнес, пишет WSJ
WSJ: американские бизнесмены заволновались из-за угроз США ввести против России санкции
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Угрозы США ввести новые санкции против России заставили американские компании планировать всевозможные сценарии, однако этих усилий может быть недостаточно, чтобы смягчить удар для бизнеса, пишет The Wall Street Journal.
Как рассказал изданию юрист Адам М. Смит из Вашингтона, в последние недели он ежедневно общается с клиентами, особенно в банковском, транспортном и нефтегазовом секторах, обеспокоенными тем, что Москва попадет под удар американской политики.
"Сложно обеспечить защиту ваших операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какие последуют действия со стороны правительства США", — сказал Смит, партнер юридической фирмы Gibson, Dunn & Crutcher LLP, которая специализируется на соблюдении требований международной торговли.
По словам эксперта, Соединенные Штаты могут использовать несколько подходов и задействовать существующие инструменты для введения новых ограничительных мер, а последствия окажутся серьезными. Смит заявил, что санкции, скорее всего, будут подразумевать исключения и лицензии на определенные виды деятельности и предоставят предприятиям льготный период для свертывания операций. Но для этого все равно потребуются указания и консультации со стороны американских агентств. "Все эти нюансы делают навигацию очень сложной", — заключил он.
Кэри Стайнбауэр, партнер юридической фирмы Winston & Strawn LLP в Вашингтоне, занимающейся санкциями и экспортным контролем, рассказала, что планируют делать местные и иностранные клиенты в случае введения новых мер против Москвы. По ее словам, предприятия, скорее всего, обратятся в различные агентства, такие как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов, чтобы получить лицензию на работу или право на ее продление для постепенного прекращения деятельности.
Ранее Bloomberg со ссылкой на главу международного комитета верхней палаты конгресса Боба Менендеса сообщил, что американский сенат на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, предусмотренных на случай эскалации вокруг Украины.