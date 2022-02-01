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На Украине допустили отмену призыва на срочную военную службу
На Украине допустили отмену призыва на срочную военную службу - РИА Новости, 01.02.2022
На Украине допустили отмену призыва на срочную военную службу
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады ряд законопроектов, в частности о прекращении призыва... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:29
2022-02-01T17:21
украина
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады ряд законопроектов, в частности о прекращении призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года.Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ об увеличении обороноспособности Украины, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение строка службы по контракту."Кабинету министров Украины:… обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроекты о:… внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.Кроме того, согласно указу, кабмину необходимо подготовить законопроекты о внесение изменений в закон о госбюджете на 2022 год, предусмотрев финансирование на постепенное повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих и поэтапного увеличения численности ВСУ в период с 2022 по 2025 годы на 100 тысяч человек.Также Зеленский поручил министерству обороны Украины разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, предусмотрев, в частности, увеличение сроков действия контрактов и увеличение в течение 2023 года денежного довольствия украинских военнослужащих.Согласно данным офиса президента Украины, в 2021 году в стране служили примерно 15% срочников и 85% контрактников.
https://ria.ru/20220201/vsu-1770441164.html
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украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины
14:29 01.02.2022 (обновлено: 17:21 01.02.2022)
 
На Украине допустили отмену призыва на срочную военную службу

Президент Украины Зеленский предложил отменить призыв на срочную службу с 2024 года

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады ряд законопроектов, в частности о прекращении призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года.
Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ об увеличении обороноспособности Украины, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение строка службы по контракту.
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ВСУ увеличатся на сто тысяч человек в ближайшие три года
"Кабинету министров Украины:… обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроекты о:… внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.
Кроме того, согласно указу, кабмину необходимо подготовить законопроекты о внесение изменений в закон о госбюджете на 2022 год, предусмотрев финансирование на постепенное повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих и поэтапного увеличения численности ВСУ в период с 2022 по 2025 годы на 100 тысяч человек.
Также Зеленский поручил министерству обороны Украины разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, предусмотрев, в частности, увеличение сроков действия контрактов и увеличение в течение 2023 года денежного довольствия украинских военнослужащих.
Согласно данным офиса президента Украины, в 2021 году в стране служили примерно 15% срочников и 85% контрактников.
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