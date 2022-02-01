https://ria.ru/20220201/prizyv-1770483772.html

На Украине допустили отмену призыва на срочную военную службу

На Украине допустили отмену призыва на срочную военную службу - РИА Новости, 01.02.2022

На Украине допустили отмену призыва на срочную военную службу

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады ряд законопроектов, в частности о прекращении призыва... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:29

2022-02-01T14:29

2022-02-01T17:21

украина

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762750953_0:259:3178:2047_1920x0_80_0_0_8f7178ab08e98a6064f9679a8414e9e4.jpg

КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады ряд законопроектов, в частности о прекращении призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года.Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ об увеличении обороноспособности Украины, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение строка службы по контракту."Кабинету министров Украины:… обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроекты о:… внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.Кроме того, согласно указу, кабмину необходимо подготовить законопроекты о внесение изменений в закон о госбюджете на 2022 год, предусмотрев финансирование на постепенное повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих и поэтапного увеличения численности ВСУ в период с 2022 по 2025 годы на 100 тысяч человек.Также Зеленский поручил министерству обороны Украины разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, предусмотрев, в частности, увеличение сроков действия контрактов и увеличение в течение 2023 года денежного довольствия украинских военнослужащих.Согласно данным офиса президента Украины, в 2021 году в стране служили примерно 15% срочников и 85% контрактников.

https://ria.ru/20220201/vsu-1770441164.html

https://ria.ru/20210728/donbass-1743278979.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины