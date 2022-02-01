14:29 01.02.2022 (обновлено: 17:21 01.02.2022)
На Украине допустили отмену призыва на срочную военную службу
Президент Украины Зеленский предложил отменить призыв на срочную службу с 2024 года
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады ряд законопроектов, в частности о прекращении призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года.
Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ об увеличении обороноспособности Украины, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение строка службы по контракту.
"Кабинету министров Украины:… обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроекты о:… внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.
Кроме того, согласно указу, кабмину необходимо подготовить законопроекты о внесение изменений в закон о госбюджете на 2022 год, предусмотрев финансирование на постепенное повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих и поэтапного увеличения численности ВСУ в период с 2022 по 2025 годы на 100 тысяч человек.
Также Зеленский поручил министерству обороны Украины разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, предусмотрев, в частности, увеличение сроков действия контрактов и увеличение в течение 2023 года денежного довольствия украинских военнослужащих.
Согласно данным офиса президента Украины, в 2021 году в стране служили примерно 15% срочников и 85% контрактников.
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