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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 01.02.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Небольшой снег и гололедица, низкое давление и температура до нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:26
2022-02-01T08:26
2022-02-01T08:56
общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Небольшой снег и гололедица, низкое давление и температура до нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется на периферии Североатлантического циклона, который постепенно теряет силы. Погода будет облачной, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. В Москве ноль - минус 2, по области от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, такие значения на 7-8 градусов превышают норму. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 734 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему ниже нормы.
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общество, москва, погода, михаил леус
08:26 01.02.2022 (обновлено: 08:56 01.02.2022)
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичей во вторник ожидают небольшой снег, гололедица и температура до нуля