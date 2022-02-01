https://ria.ru/20220201/patriarkh-1770430390.html

Патриарх осведомлен о провокационных фото на фоне храмов, заявил Легойда

Патриарх осведомлен о провокационных фото на фоне храмов, заявил Легойда - РИА Новости, 01.02.2022

Патриарх осведомлен о провокационных фото на фоне храмов, заявил Легойда

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осведомлен о случаях провокационных фото на фоне храмов, Русская православная церковь (РПЦ), выступая против такого,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:39

2022-02-01T10:39

2022-02-01T11:09

религия

общество

москва

русская православная церковь

московская соборная мечеть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769432277_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_110da8efa7671654507a0063b1a51d83.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осведомлен о случаях провокационных фото на фоне храмов, Русская православная церковь (РПЦ), выступая против такого, защищает не себя, а общество, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Патриарху, разумеется, известно об этих случаях. Угроза в таких случаях, разумеется, не в горе-активисте, а попытке отменить, обнулить ценность святыни для личности, государства и общества. Уравнять икону с газетной вырезкой, а храм с декорациями к пошлому водевилю. Думаю, что церковь, выступая против нормальности подобных явлений, защищает не себя, а человека и общество от скатывания в варварское состояние", - сказал он РИА Новости.Легойда отметил, что считает такие фотографии на фоне храмов "примитивным выражением желания получить все и сразу".В последнее время в России произошло несколько скандалов из-за непристойных фотографий на фоне храмов и мечетей. В октябре прошлого года московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.Также столичная полиция проверяет татуированную модель Полину Моругину после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Кроме того, в январе этого года в социальных сетях распространился видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.Представители Русской православной церкви (РПЦ), иудейской и мусульманской общин России выразили обеспокоенность пренебрежением к чувствам верующих, которое демонстрируют такие фото на фоне святынь.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220128/srok-1770033069.html

https://ria.ru/20220121/mechet-1768900315.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, русская православная церковь, московская соборная мечеть, россия