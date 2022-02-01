https://ria.ru/20220201/patriarkh-1770430390.html
Патриарх осведомлен о провокационных фото на фоне храмов, заявил Легойда
Патриарх осведомлен о провокационных фото на фоне храмов, заявил Легойда - РИА Новости, 01.02.2022
Патриарх осведомлен о провокационных фото на фоне храмов, заявил Легойда
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осведомлен о случаях провокационных фото на фоне храмов, Русская православная церковь (РПЦ), выступая против такого,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:39
2022-02-01T10:39
2022-02-01T11:09
религия
общество
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русская православная церковь
московская соборная мечеть
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осведомлен о случаях провокационных фото на фоне храмов, Русская православная церковь (РПЦ), выступая против такого, защищает не себя, а общество, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Патриарху, разумеется, известно об этих случаях. Угроза в таких случаях, разумеется, не в горе-активисте, а попытке отменить, обнулить ценность святыни для личности, государства и общества. Уравнять икону с газетной вырезкой, а храм с декорациями к пошлому водевилю. Думаю, что церковь, выступая против нормальности подобных явлений, защищает не себя, а человека и общество от скатывания в варварское состояние", - сказал он РИА Новости.Легойда отметил, что считает такие фотографии на фоне храмов "примитивным выражением желания получить все и сразу".В последнее время в России произошло несколько скандалов из-за непристойных фотографий на фоне храмов и мечетей. В октябре прошлого года московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.Также столичная полиция проверяет татуированную модель Полину Моругину после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Кроме того, в январе этого года в социальных сетях распространился видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.Представители Русской православной церкви (РПЦ), иудейской и мусульманской общин России выразили обеспокоенность пренебрежением к чувствам верующих, которое демонстрируют такие фото на фоне святынь.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220128/srok-1770033069.html
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общество, москва, русская православная церковь, московская соборная мечеть, россия
10:39 01.02.2022 (обновлено: 11:09 01.02.2022)
Патриарх осведомлен о провокационных фото на фоне храмов, заявил Легойда
Представитель РПЦ Легойда заявил, что РПЦ против провокационных фото на фоне храмов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осведомлен о случаях провокационных фото на фоне храмов, Русская православная церковь (РПЦ), выступая против такого, защищает не себя, а общество, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.
"Патриарху, разумеется, известно об этих случаях. Угроза в таких случаях, разумеется, не в горе-активисте, а попытке отменить, обнулить ценность святыни для личности, государства и общества. Уравнять икону с газетной вырезкой, а храм с декорациями к пошлому водевилю. Думаю, что церковь, выступая против нормальности подобных явлений, защищает не себя, а человека и общество от скатывания в варварское состояние", - сказал он РИА Новости.
Легойда отметил, что считает такие фотографии на фоне храмов "примитивным выражением желания получить все и сразу".
В последнее время в России
произошло несколько скандалов из-за непристойных фотографий на фоне храмов и мечетей. В октябре прошлого года московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы
приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
Также столичная полиция проверяет татуированную модель Полину Моругину после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Кроме того, в январе этого года в социальных сетях распространился видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети
.
Представители Русской православной церкви (РПЦ
), иудейской и мусульманской общин России выразили обеспокоенность пренебрежением к чувствам верующих, которое демонстрируют такие фото на фоне святынь.