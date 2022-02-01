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Небензя осудил попытки увязать Украину и гарантии безопасности России
Небензя осудил попытки увязать Украину и гарантии безопасности России - РИА Новости, 01.02.2022
Небензя осудил попытки увязать Украину и гарантии безопасности России
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неверными попытки некоторых западных стран увязать обсуждение ситуации на Украине с выдвинутыми Россией предложениями РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T23:58
2022-02-01T23:58
дмитрий песков
россия
киев
сша
нато
в мире
василий небензя
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неверными попытки некоторых западных стран увязать обсуждение ситуации на Украине с выдвинутыми Россией предложениями по гарантиям и архитектуре безопасности."Неверно связывать наши предложения по гарантиям безопасности и архитектуре безопасности, которые мы выдвинули США и НАТО, с ситуацией на Украине, как это представляют некоторые из наших западных партнеров", - сказал Небензя."Европейская безопасность не сводится к безопасности Украины. Это более широкий вопрос. И мы видим попытки связать эти два момента и представить это в качестве цены, которую мы просим за европейскую безопасность. Это раздельные вопросы", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220201/protivorechiya-1770574619.html
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дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, в мире, василий небензя
23:58 01.02.2022
 
Небензя осудил попытки увязать Украину и гарантии безопасности России

Постпред Небензя осудил попытки увязать ситуацию на Украине и гарантии безопасности России

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 1 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неверными попытки некоторых западных стран увязать обсуждение ситуации на Украине с выдвинутыми Россией предложениями по гарантиям и архитектуре безопасности.
"Неверно связывать наши предложения по гарантиям безопасности и архитектуре безопасности, которые мы выдвинули США и НАТО, с ситуацией на Украине, как это представляют некоторые из наших западных партнеров", - сказал Небензя.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
21:03
В ООН прокомментировали реакцию Путина на ответ Запада по гарантиям
"Европейская безопасность не сводится к безопасности Украины. Это более широкий вопрос. И мы видим попытки связать эти два момента и представить это в качестве цены, которую мы просим за европейскую безопасность. Это раздельные вопросы", - добавил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
22:03
Москва ждет реакции НАТО на послание по безопасности, заявил Лавров
 
Дмитрий ПесковРоссияКиевСШАНАТОВ миреВасилий Небензя
 
 
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