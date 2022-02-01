https://ria.ru/20220201/nato-1770564467.html
НАТО обманули Россию в обещании не продвигаться на восток, заявил Путин
НАТО обманули Россию в обещании не продвигаться на восток, заявил Путин - РИА Новости, 01.02.2022
НАТО обманули Россию в обещании не продвигаться на восток, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток: сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:03
2022-02-01T20:03
2022-02-01T20:33
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польша
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток: сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули."Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО - Польша, Румыния, страны Прибалтики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули", - добавил президент.
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владимир путин, в мире, россия, нато, румыния, виктор орбан, польша
20:03 01.02.2022 (обновлено: 20:33 01.02.2022)
НАТО обманули Россию в обещании не продвигаться на восток, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россию обманули в обещании не продвигать НАТО на восток