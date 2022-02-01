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Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек - РИА Новости, 01.02.2022

Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 28,37 копейки, до 86,7869 рубля, курс доллара снизился на 34 копейки, до 77,1302 рубля,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:58

2022-02-01T13:58

2022-02-01T13:58

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 28,37 копейки, до 86,7869 рубля, курс доллара снизился на 34 копейки, до 77,1302 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,94 копейки, составив 81,4757 рубля.

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2022

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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия