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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек - РИА Новости, 01.02.2022
Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 28,37 копейки, до 86,7869 рубля, курс доллара снизился на 34 копейки, до 77,1302 рубля,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:58
2022-02-01T13:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 28,37 копейки, до 86,7869 рубля, курс доллара снизился на 34 копейки, до 77,1302 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,94 копейки, составив 81,4757 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:58 01.02.2022
 
Официальный курс евро на среду вырос на 28 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 28,37 копейки, до 86,79 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 28,37 копейки, до 86,7869 рубля, курс доллара снизился на 34 копейки, до 77,1302 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,94 копейки, составив 81,4757 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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