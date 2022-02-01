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На Колыме запретили массовые мероприятия из-за распространения COVID-19
На Колыме запретили массовые мероприятия из-за распространения COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022
На Колыме запретили массовые мероприятия из-за распространения COVID-19
Власти Магаданской области запретят проведение всех культурно-массовых и спортивных мероприятий в связи с распространением COVID-19 в регионе, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:52
2022-02-01T13:52
2022-02-01T13:52
распространение коронавируса
общество
магаданская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус covid-19
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МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости. Власти Магаданской области запретят проведение всех культурно-массовых и спортивных мероприятий в связи с распространением COVID-19 в регионе, сообщает официальный Telegram-канал правительства Колымы "Пул-49".Сейчас на Колыме резко выросла заболеваемость COVID-19, в сутки регистрируют более 80 новых случаев заражения, тогда как максимально за период пандемии в регионе выявляли до 60 заражений в день. Официально выявлены первые случаи заражения штаммом омикрон. Согласно данным медицинской статистики, уровень коллективного иммунитета от коронавируса на территории Магаданской области составляет 65,6%. Власти региона издали распоряжение о закрытии предприятий, на которых вакцинировано меньше 80% сотрудников."Региональный Роспотребнадзор обращается к работодателям с просьбой об усилении входных фильтров и санитарного контроля. Также главный санитарный врач призвала отказаться от массовых мероприятий. Глава региона отметил, что решение о массовых мероприятиях уже было, и поручил довести это решение до всех руководителей", - говорится в сообщении.Приказом регионального министерства физической культуры и спорта массовые спортивные мероприятия в Магаданской области отменены до конца февраля."Отменить с 1 по 28 февраля 2022 года проведение спортивно-массовых мероприятий на территории региона", - говорится в приказе.
https://ria.ru/20220201/omikron-1770404615.html
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общество, магаданская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
На Колыме запретили массовые мероприятия из-за распространения COVID-19
Власти Магаданской области запретили массовые мероприятия из-за распространения COVID-19