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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770448551.html
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области за сутки увеличилось почти на 11,5 тысячи человек, следует из опубликованных во... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:46
2022-02-01T11:46
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области за сутки увеличилось почти на 11,5 тысячи человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 37 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых COVID-19 составило 11 470 человек.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
11:46 01.02.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 11 475 новых случаев COVID-19, умерли 37 человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме в боксе экстренной медицинской помощи Ильинской больницы
Врач в защитном костюме в боксе экстренной медицинской помощи Ильинской больницы - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врач в защитном костюме в боксе экстренной медицинской помощи Ильинской больницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области за сутки увеличилось почти на 11,5 тысячи человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 37 человек скончались.
Днём ранее количество новых заражённых COVID-19 составило 11 470 человек.
Медицинский работник у кровати пациента - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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