https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770448551.html

В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области за сутки увеличилось почти на 11,5 тысячи человек, следует из опубликованных во... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:46

2022-02-01T11:46

2022-02-01T11:46

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московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области за сутки увеличилось почти на 11,5 тысячи человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 11 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 37 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых COVID-19 составило 11 470 человек.

https://ria.ru/20220201/zaraznost-1770398844.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса