Китайцы уверовали, что НАТО не по зубам их союз с Россией

14:34 01.02.2022 (обновлено: 17:43 01.02.2022)
Китайцы назвали дружбу с Россией "беспроигрышной комбинацией" против Запада
Читатели South China Morning Post: НАТО много говорила, но сбежала от "русского медведя"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС.. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели гонконгской газеты South Morning China Post поприветствовали предстоящий визит президента России Владимира Путина в Пекин, где он, в частности, посетит церемонию открытия Олимпийских игр.
Многие отметили, что такой шаг на фоне бойкота со стороны некоторых стран Запада заметно укрепляет дружбу между двумя государствами, а НАТО в случае конфликта нечего будет им противопоставить.
"Каждый раз, когда к уже существующим санкциям добавляются новые и более всеобъемлющие санкции против тех, кого США называют "противниками", все глубже становится изоляционная яма, в которую они закапывают сами себя. Придет день, когда остальной мир, за исключением их иностранных рабов, будет игнорировать их присутствие. Особенно после того, как недавние действия доказали, что им не только не хватает честности и надежности, но и что они не выступают надежным партнером в переговорах", — отметил Jenny K.
"Это отлично. Они нужны друг другу как никогда сегодня, особенно пока есть силы, которые пытаются дестабилизировать обе страны и их регионы", — считает Los.R.
"Россия в сто раз культурнее, чем США, но американцы относятся к ней с пренебрежением, потому что уважают только грубую силу. Путин просто общается с американцами на том единственном языке, который они знают", — выразил мнение Adrian W.
"Это хорошо для них. Желаю им братской удачи. Нуланд три дня назад призвала Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы спасти Украину от "вторжения". Неужели она искренне верила, что Китай после стольких оскорблений со стороны Трампа и Байдена будет спасать США от их собственноручно созданного хаоса?" — написал Joey S.
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"Лысый орлан теряет позиции в Европе. НАТО много говорила, но в итоге сбежала от противостояния с медведем. Гегемон понес большие потери. Аналогичного развития событий можно ожидать на Востоке. Китайская экономика — страховка от уязвимости России. А российская армия — дополнительная сила для обороны Китая. Беспроигрышная комбинация", — подытожили читатели.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что у Москвы есть информация о кампании США и их союзников по дискредитации зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Путин, в свою очередь, отмечал, что причиной политического бойкота Игр стала попытка сдержать развитие Китая.
Власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом стали якобы нарушения прав человека в стране. Эти обвинения в Пекине неоднократно отвергали. Дипломатический бойкот не касается участия американских спортсменов. В Вашингтоне пообещали, что будет поддерживать их из дома. Решение США поддержали Великобритания, Австралия и Канада.
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