Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/kitay-1770485682.html
Китайцы уверовали, что НАТО не по зубам их союз с Россией
Китайцы назвали дружбу с Россией "беспроигрышной комбинацией" против Запада - РИА Новости, 01.02.2022
Китайцы уверовали, что НАТО не по зубам их союз с Россией
Читатели гонконгской газеты South Morning China Post поприветствовали предстоящий визит президента России Владимира Путина в Пекин, где он, в частности, посетит РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:34
2022-02-01T17:43
в мире
сша
китай
москва
сергей нарышкин
владимир путин
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/60/1560916086_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c4fec18e021e4c89cdb6d034c2aba2f1.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели гонконгской газеты South Morning China Post поприветствовали предстоящий визит президента России Владимира Путина в Пекин, где он, в частности, посетит церемонию открытия Олимпийских игр.Многие отметили, что такой шаг на фоне бойкота со стороны некоторых стран Запада заметно укрепляет дружбу между двумя государствами, а НАТО в случае конфликта нечего будет им противопоставить."Каждый раз, когда к уже существующим санкциям добавляются новые и более всеобъемлющие санкции против тех, кого США называют "противниками", все глубже становится изоляционная яма, в которую они закапывают сами себя. Придет день, когда остальной мир, за исключением их иностранных рабов, будет игнорировать их присутствие. Особенно после того, как недавние действия доказали, что им не только не хватает честности и надежности, но и что они не выступают надежным партнером в переговорах", — отметил Jenny K."Это отлично. Они нужны друг другу как никогда сегодня, особенно пока есть силы, которые пытаются дестабилизировать обе страны и их регионы", — считает Los.R."Россия в сто раз культурнее, чем США, но американцы относятся к ней с пренебрежением, потому что уважают только грубую силу. Путин просто общается с американцами на том единственном языке, который они знают", — выразил мнение Adrian W."Это хорошо для них. Желаю им братской удачи. Нуланд три дня назад призвала Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы спасти Украину от "вторжения". Неужели она искренне верила, что Китай после стольких оскорблений со стороны Трампа и Байдена будет спасать США от их собственноручно созданного хаоса?" — написал Joey S."Лысый орлан теряет позиции в Европе. НАТО много говорила, но в итоге сбежала от противостояния с медведем. Гегемон понес большие потери. Аналогичного развития событий можно ожидать на Востоке. Китайская экономика — страховка от уязвимости России. А российская армия — дополнительная сила для обороны Китая. Беспроигрышная комбинация", — подытожили читатели.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что у Москвы есть информация о кампании США и их союзников по дискредитации зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Путин, в свою очередь, отмечал, что причиной политического бойкота Игр стала попытка сдержать развитие Китая.Власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом стали якобы нарушения прав человека в стране. Эти обвинения в Пекине неоднократно отвергали. Дипломатический бойкот не касается участия американских спортсменов. В Вашингтоне пообещали, что будет поддерживать их из дома. Решение США поддержали Великобритания, Австралия и Канада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/kitay-1769749650.html
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769720749.html
https://ria.ru/20220129/amerika-1770062963.html
сша
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/60/1560916086_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_eda90eecd0c808125a9f92a88cb9ade3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, москва, сергей нарышкин, владимир путин, нато, россия
14:34 01.02.2022 (обновлено: 17:43 01.02.2022)
 
Китайцы назвали дружбу с Россией "беспроигрышной комбинацией" против Запада

Читатели South China Morning Post: НАТО много говорила, но сбежала от "русского медведя"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС. - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели гонконгской газеты South Morning China Post поприветствовали предстоящий визит президента России Владимира Путина в Пекин, где он, в частности, посетит церемонию открытия Олимпийских игр.
Многие отметили, что такой шаг на фоне бойкота со стороны некоторых стран Запада заметно укрепляет дружбу между двумя государствами, а НАТО в случае конфликта нечего будет им противопоставить.
Министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи министров иностранных дел стран-членов ШОС с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 11:32В мире
Китай призвал США учесть "разумные опасения" России по поводу Украины
"Каждый раз, когда к уже существующим санкциям добавляются новые и более всеобъемлющие санкции против тех, кого США называют "противниками", все глубже становится изоляционная яма, в которую они закапывают сами себя. Придет день, когда остальной мир, за исключением их иностранных рабов, будет игнорировать их присутствие. Особенно после того, как недавние действия доказали, что им не только не хватает честности и надежности, но и что они не выступают надежным партнером в переговорах", — отметил Jenny K.
"Это отлично. Они нужны друг другу как никогда сегодня, особенно пока есть силы, которые пытаются дестабилизировать обе страны и их регионы", — считает Los.R.
"Россия в сто раз культурнее, чем США, но американцы относятся к ней с пренебрежением, потому что уважают только грубую силу. Путин просто общается с американцами на том единственном языке, который они знают", — выразил мнение Adrian W.
"Это хорошо для них. Желаю им братской удачи. Нуланд три дня назад призвала Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы спасти Украину от "вторжения". Неужели она искренне верила, что Китай после стольких оскорблений со стороны Трампа и Байдена будет спасать США от их собственноручно созданного хаоса?" — написал Joey S.
Бронетехника ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 08:05
В Китае напомнили США способ решения конфликта на Украине
"Лысый орлан теряет позиции в Европе. НАТО много говорила, но в итоге сбежала от противостояния с медведем. Гегемон понес большие потери. Аналогичного развития событий можно ожидать на Востоке. Китайская экономика — страховка от уязвимости России. А российская армия — дополнительная сила для обороны Китая. Беспроигрышная комбинация", — подытожили читатели.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что у Москвы есть информация о кампании США и их союзников по дискредитации зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Путин, в свою очередь, отмечал, что причиной политического бойкота Игр стала попытка сдержать развитие Китая.
Власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Как объяснила американская сторона, поводом стали якобы нарушения прав человека в стране. Эти обвинения в Пекине неоднократно отвергали. Дипломатический бойкот не касается участия американских спортсменов. В Вашингтоне пообещали, что будет поддерживать их из дома. Решение США поддержали Великобритания, Австралия и Канада.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд выступает на брифинге в Государственном департаменте США в Вашингтоне. 27 января 2022 - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 08:00
Украина заставила США унижаться перед Китаем
 
В миреСШАКитайМоскваСергей НарышкинВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала