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В Гвинее-Бисау пострадали четыре человека из-за госпереворота, сообщили СМИ
В Гвинее-Бисау пострадали четыре человека из-за госпереворота, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2022
В Гвинее-Бисау пострадали четыре человека из-за госпереворота, сообщили СМИ
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате попытки госпереворота в Гвинее-Бисау, передает португальское агентство Lusa со ссылкой на источник РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:06
2022-02-01T22:06
2022-02-01T22:10
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате попытки госпереворота в Гвинее-Бисау, передает португальское агентство Lusa со ссылкой на источник в больнице столицы Бисау."По меньшей мере четыре человека получили сегодня ранения в результате попытки государственного переворота в Гвинее-Бисау", - говорится в сообщении агентства.Ранее СМИ сообщили, что звуки стрельбы раздались возле здания правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где проходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента и премьера. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ранее назвало происходящие в стране события попыткой госпереворота. Африканский союз заявил, что обеспокоен попыткой госпереворота в Гвинее-Бисау, требует от военных освободить удерживаемых чиновников.
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в мире, бисау, гвинея-бисау, африканский союз
22:06 01.02.2022 (обновлено: 22:10 01.02.2022)
В Гвинее-Бисау пострадали четыре человека из-за госпереворота, сообщили СМИ
Lusa: в Гвинее-Бисау по меньшей мере пострадали четыре человека из-за госпереворота