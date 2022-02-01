https://ria.ru/20220201/gazoprovod-1770488023.html

Польша и Украина договорились построить газопровод

Польша и Украина договорились построить газопровод - РИА Новости, 01.02.2022

Польша и Украина договорились построить газопровод

Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:41

2022-02-01T14:41

2022-02-01T14:41

в мире

украина

польша

матеуш моравецкий

денис шмыгаль

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве."Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем", - сказал Моравецкий во вторник.

https://ria.ru/20220201/pgnig-1770449502.html

украина

польша

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в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, денис шмыгаль