https://ria.ru/20220201/garantii-1770402248.html

Экс-генсек ОБСЕ: переговоры с США могут привести к нужным России гарантиям

Экс-генсек ОБСЕ: переговоры с США могут привести к нужным России гарантиям - РИА Новости, 01.02.2022

Экс-генсек ОБСЕ: переговоры с США могут привести к нужным России гарантиям

Начало переговоров между Россией и США по вопросам контроля над вооружениями может привести к тем гарантиям, которые хочет получить Москва, заявил в интервью... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:27

2022-02-01T03:27

2022-02-01T03:27

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153481/49/1534814927_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_ecd8fe46680aad505a26751c4dddbeea.jpg

ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Начало переговоров между Россией и США по вопросам контроля над вооружениями может привести к тем гарантиям, которые хочет получить Москва, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.По его мнению, Россия и США, несмотря на резкие заявления, в настоящее время ведут скорее конструктивный диалог. Однако токсичная атмосфера в СМИ может подорвать реальную работу над переговорами."Создается ощущение, что между переговорщиками сейчас идет конструктивный диалог. И это, я думаю, определенный контраст с официальными заявлениями, которые вы уже слышите из министерств, и еще больший контраст с тональностью СМИ. И, конечно, существует риск того, что токсичная атмосфера в СМИ и в официальном дискурсе может в какой-то степени испортить реальную работу по переговорам. Вот почему я настаиваю на том, что сейчас нужно попытаться снизить градус риторики", - отметил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.

https://ria.ru/20220201/podtverzhdenie-1770400539.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия