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Экс-генсек ОБСЕ: переговоры с США могут привести к нужным России гарантиям
Экс-генсек ОБСЕ: переговоры с США могут привести к нужным России гарантиям - РИА Новости, 01.02.2022
Экс-генсек ОБСЕ: переговоры с США могут привести к нужным России гарантиям
Начало переговоров между Россией и США по вопросам контроля над вооружениями может привести к тем гарантиям, которые хочет получить Москва, заявил в интервью... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T03:27
2022-02-01T03:27
в мире
сша
россия
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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Начало переговоров между Россией и США по вопросам контроля над вооружениями может привести к тем гарантиям, которые хочет получить Москва, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.По его мнению, Россия и США, несмотря на резкие заявления, в настоящее время ведут скорее конструктивный диалог. Однако токсичная атмосфера в СМИ может подорвать реальную работу над переговорами."Создается ощущение, что между переговорщиками сейчас идет конструктивный диалог. И это, я думаю, определенный контраст с официальными заявлениями, которые вы уже слышите из министерств, и еще больший контраст с тональностью СМИ. И, конечно, существует риск того, что токсичная атмосфера в СМИ и в официальном дискурсе может в какой-то степени испортить реальную работу по переговорам. Вот почему я настаиваю на том, что сейчас нужно попытаться снизить градус риторики", - отметил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
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в мире, сша, россия
03:27 01.02.2022
 
Экс-генсек ОБСЕ: переговоры с США могут привести к нужным России гарантиям

Экс-генсек ОБСЕ Гремингер: переговоры с США могут привести к нужным России гарантиям

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТомас Гремингер
Томас Гремингер - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Томас Гремингер
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Начало переговоров между Россией и США по вопросам контроля над вооружениями может привести к тем гарантиям, которые хочет получить Москва, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.
"Да, они должны продолжаться. Если просто задуматься о том, что лежит на переговорном столе, то с точки зрения России, это еще не гарантии, но это много того, о чем вообще не говорилось годами. А теперь - внезапно - эти предложения на столе переговоров. Я также думаю, что мостик к гарантиям (которых требует РФ - ред.) может быть установлен, когда начнутся переговоры по контролю над вооружениями в субрегионе. Тогда можно достаточно близко подойти к тем подходам, которые близки к тому, что требует Россия в плане гарантий", - сказал он.
По его мнению, Россия и США, несмотря на резкие заявления, в настоящее время ведут скорее конструктивный диалог. Однако токсичная атмосфера в СМИ может подорвать реальную работу над переговорами.
"Создается ощущение, что между переговорщиками сейчас идет конструктивный диалог. И это, я думаю, определенный контраст с официальными заявлениями, которые вы уже слышите из министерств, и еще больший контраст с тональностью СМИ. И, конечно, существует риск того, что токсичная атмосфера в СМИ и в официальном дискурсе может в какой-то степени испортить реальную работу по переговорам. Вот почему я настаиваю на том, что сейчас нужно попытаться снизить градус риторики", - отметил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
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