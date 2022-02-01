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Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность России, ЕС и Украины
Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность России, ЕС и Украины - РИА Новости, 01.02.2022
Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность России, ЕС и Украины
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти способ обеспечить безопасность и России, и ЕС, и Украины. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:38
2022-02-01T20:38
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти способ обеспечить безопасность и России, и ЕС, и Украины."Надо найти способ обеспечить интересы и безопасность всех участников этого процесса: и Украины, и европейских стран, и России. Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенному нами документу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским премьером.
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россия, украина, в мире
20:38 01.02.2022
 
Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность России, ЕС и Украины

Путин заявил о необходимости найти способ обеспечить безопасность России, ЕС и Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти способ обеспечить безопасность и России, и ЕС, и Украины.
"Надо найти способ обеспечить интересы и безопасность всех участников этого процесса: и Украины, и европейских стран, и России. Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенному нами документу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским премьером.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
20:15
Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
 
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