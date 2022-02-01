https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770571326.html
Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность России, ЕС и Украины
Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность России, ЕС и Украины - РИА Новости, 01.02.2022
Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность России, ЕС и Украины
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти способ обеспечить безопасность и России, и ЕС, и Украины. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:38
2022-02-01T20:38
2022-02-01T20:38
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в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти способ обеспечить безопасность и России, и ЕС, и Украины."Надо найти способ обеспечить интересы и безопасность всех участников этого процесса: и Украины, и европейских стран, и России. Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенному нами документу", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским премьером.
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html
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россия, украина, в мире
Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность России, ЕС и Украины
Путин заявил о необходимости найти способ обеспечить безопасность России, ЕС и Украины