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Госдеп США призвал американцев не ездить в Белоруссию
Госдеп США призвал американцев не ездить в Белоруссию - РИА Новости, 01.02.2022
Госдеп США призвал американцев не ездить в Белоруссию
Госдепартамент США дополнил перечень причин воздержаться от поездок в Белоруссию предупреждением о "необычном и тревожащем" сосредоточении российских войск... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:15
2022-02-01T18:28
белоруссия
сша
в мире
государственный департамент сша
россия
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Госдепартамент США дополнил перечень причин воздержаться от поездок в Белоруссию предупреждением о "необычном и тревожащем" сосредоточении российских войск вдоль границ этой страны с Украиной.В Москве и Минске заявляют, что российские военнослужащие находятся в Белоруссии для участия в совместных учениях, которые носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы."В связи с ростом необычной и тревожащей российской военной активности возле границы с Украиной гражданам США, которые находятся в Белоруссии или рассматривают возможность поездки туда, следует знать, что ситуация непредсказуема, и в регионе присутствует возросшая напряженность", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Накануне госдепартамент распорядился эвакуировать из Белоруссии семьи работающих там американских дипломатов.В числе прочих причин не ездить в Белоруссию власти США называют "произвольное применение законов и риски задержания" местными правоохранительными органами. В отношении страны также действует рекомендация "пересмотреть возможность поездки" из-за распространения COVID-19 и сопутствующих въездных ограничений."Возможности правительства США оказывать рутинные или чрезвычайные услуги гражданами США в Белоруссии уже существенно сужены из-за ограничений, введенных белорусским правительством на численность персонала посольства США", - сказано также в релизе.
https://ria.ru/20220131/ucheniya-1770370910.html
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белоруссия, сша, в мире, государственный департамент сша, россия
18:15 01.02.2022 (обновлено: 18:28 01.02.2022)
 
Госдеп США призвал американцев не ездить в Белоруссию

Госдеп США призвал граждан не ездить в Белоруссию из-за находящихся там российских войск

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Госдепартамент США дополнил перечень причин воздержаться от поездок в Белоруссию предупреждением о "необычном и тревожащем" сосредоточении российских войск вдоль границ этой страны с Украиной.
В Москве и Минске заявляют, что российские военнослужащие находятся в Белоруссии для участия в совместных учениях, которые носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.
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Генсек НАТО увидел в учениях России и Белоруссии риск для альянса и Украины
"В связи с ростом необычной и тревожащей российской военной активности возле границы с Украиной гражданам США, которые находятся в Белоруссии или рассматривают возможность поездки туда, следует знать, что ситуация непредсказуема, и в регионе присутствует возросшая напряженность", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Накануне госдепартамент распорядился эвакуировать из Белоруссии семьи работающих там американских дипломатов.
В числе прочих причин не ездить в Белоруссию власти США называют "произвольное применение законов и риски задержания" местными правоохранительными органами. В отношении страны также действует рекомендация "пересмотреть возможность поездки" из-за распространения COVID-19 и сопутствующих въездных ограничений.
"Возможности правительства США оказывать рутинные или чрезвычайные услуги гражданами США в Белоруссии уже существенно сужены из-за ограничений, введенных белорусским правительством на численность персонала посольства США", - сказано также в релизе.
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