18:15 01.02.2022 (обновлено: 18:28 01.02.2022)
Госдеп США призвал американцев не ездить в Белоруссию
Госдеп США призвал граждан не ездить в Белоруссию из-за находящихся там российских войск
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Госдепартамент США дополнил перечень причин воздержаться от поездок в Белоруссию предупреждением о "необычном и тревожащем" сосредоточении российских войск вдоль границ этой страны с Украиной.
В Москве и Минске заявляют, что российские военнослужащие находятся в Белоруссии для участия в совместных учениях, которые носят оборонительный характер и ни для кого не представляют угрозы.
"В связи с ростом необычной и тревожащей российской военной активности возле границы с Украиной гражданам США, которые находятся в Белоруссии или рассматривают возможность поездки туда, следует знать, что ситуация непредсказуема, и в регионе присутствует возросшая напряженность", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Накануне госдепартамент распорядился эвакуировать из Белоруссии семьи работающих там американских дипломатов.
В числе прочих причин не ездить в Белоруссию власти США называют "произвольное применение законов и риски задержания" местными правоохранительными органами. В отношении страны также действует рекомендация "пересмотреть возможность поездки" из-за распространения COVID-19 и сопутствующих въездных ограничений.
"Возможности правительства США оказывать рутинные или чрезвычайные услуги гражданами США в Белоруссии уже существенно сужены из-за ограничений, введенных белорусским правительством на численность персонала посольства США", - сказано также в релизе.