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Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым
Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым - РИА Новости, 31.01.2022
Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба венгерского правительства. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:47
2022-01-31T17:47
в мире
венгрия
владимир путин
дмитрий песков
виктор орбан
сергей лавров
петер сийярто
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба венгерского правительства.Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Россию с рабочим визитом 1 февраля. В ходе визита он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой, по данным пресс-службы Кремля, лидеры обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности."Глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши сообщил, что одновременно с переговорами Виктора Орбана и Владимира Путина беседу проведут также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел России Сергей Лавров ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Венгрии.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на очень плодотворные переговоры Путина с Орбаном.
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в мире, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, сергей лавров, петер сийярто, россия
17:47 31.01.2022
 
Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым

Глава МИД Венгрии Сийярто намерен встретиться с Лавровым 1 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба венгерского правительства.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Россию с рабочим визитом 1 февраля. В ходе визита он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой, по данным пресс-службы Кремля, лидеры обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
"Глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши сообщил, что одновременно с переговорами Виктора Орбана и Владимира Путина беседу проведут также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел России Сергей Лавров ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Венгрии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на очень плодотворные переговоры Путина с Орбаном.
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В миреВенгрияВладимир ПутинДмитрий ПесковВиктор ОрбанСергей ЛавровПетер СийяртоРоссия
 
 
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