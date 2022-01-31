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Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым
Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым - РИА Новости, 31.01.2022
Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба венгерского правительства. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:47
2022-01-31T17:47
2022-01-31T17:47
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба венгерского правительства.Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Россию с рабочим визитом 1 февраля. В ходе визита он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой, по данным пресс-службы Кремля, лидеры обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности."Глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши сообщил, что одновременно с переговорами Виктора Орбана и Владимира Путина беседу проведут также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел России Сергей Лавров ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Венгрии.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на очень плодотворные переговоры Путина с Орбаном.
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в мире, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, сергей лавров, петер сийярто, россия
Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым
Глава МИД Венгрии Сийярто намерен встретиться с Лавровым 1 февраля