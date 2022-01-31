https://ria.ru/20220131/vooruzhenie-1770395170.html

Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину

Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 31.01.2022

Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину

США в ближайшие дни отправят новые партии военной помощи на Украину, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T23:41

2022-01-31T23:41

2022-01-31T23:42

в мире

пентагон

украина

сша

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нато

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США в ближайшие дни отправят новые партии военной помощи на Украину, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Очередная партия только прибыла в пятницу. В ближайшие дни последуют другие", - сказал он журналистам на брифинге.С начала года США отправили на Украину четыре партии военной помощи.Кирби добавил, что в стране продолжают работать американские военные инструкторы совместно с коллегами из Великобритании и Канады.Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770392652.html

украина

сша

чехия

румыния

франция

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