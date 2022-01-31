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Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину
Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 31.01.2022
Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину
США в ближайшие дни отправят новые партии военной помощи на Украину, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T23:41
2022-01-31T23:42
в мире
пентагон
украина
сша
чехия
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франция
нато
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США в ближайшие дни отправят новые партии военной помощи на Украину, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Очередная партия только прибыла в пятницу. В ближайшие дни последуют другие", - сказал он журналистам на брифинге.С начала года США отправили на Украину четыре партии военной помощи.Кирби добавил, что в стране продолжают работать американские военные инструкторы совместно с коллегами из Великобритании и Канады.Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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в мире, пентагон, украина, сша, чехия, румыния, франция, нато, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр
23:41 31.01.2022 (обновлено: 23:42 31.01.2022)
 
Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США в ближайшие дни отправят вооружение на Украину

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США в ближайшие дни отправят новые партии военной помощи на Украину, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Очередная партия только прибыла в пятницу. В ближайшие дни последуют другие", - сказал он журналистам на брифинге.
С начала года США отправили на Украину четыре партии военной помощи.
Кирби добавил, что в стране продолжают работать американские военные инструкторы совместно с коллегами из Великобритании и Канады.
Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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